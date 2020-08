Får inte döma allsvenskan - facket kräver halv miljon i skadestånd

Tidigare i somras framkom att Martin Strömbergsson under en match i augusti 2019 fällt följande kommentar mot ÖFK-målvakten Aly Keita: "Sluta prata. Hoppa in i buren så ska jag ge dig en banan”.

Det ledde till en utredning som slutade med att Strömbergsson stängdes av hela 2020-säsongen. Martin Strömbergsson är en av fyra heltidsanställda domare i Sverige och nu kräver hans fackförbund Unionen ekonomisk kompensation.

Man har räknat på att Strömbergsson har en grundlön samt ett kontrakt om att döma 30 matcher per säsong, där "det utgår en betydande ersättning för varje match", enligt Unionen. Han får behålla sin grundlön under avstängningsperioden men går miste om all lön från matcherna.

Det ska röra sig om en halv årslön som Strömbergsson går miste om enligt Unionen, som nu yrkar på skadestånd om drygt 500 000 kronor.

Förbundet yrkar skadestånd på drygt en halv miljon. Förutom ersättning för uteblivna matcharvoden begär man "200 000 i skadestånd för brott mot LAS (lagen om anställningsskydd och 40 000 för brott mot MBL (lagen om medbestämmande i arbetslivet), eftersom avstängningen inte förhandlats med facket".

Peter Induss, regional ombudsman på Unionen, kommenterar skadeståndskravet:

– Det är ett medvetet högt LAS-skadestånd eftersom Fotbollsförbundets agerande pekar ut vår medlem som rasist, vilket troligtvis har förstört hans fortsatta karriär. Jag tycker att vi har ett bra förhandlingsläge, men vi ser helst en fredlig lösning som gör att Martin kan återvända till att döma matcher, säger Induss till Kollega.se.

– Arbetsgivarna menar att det inte finns någon garanti att få döma matcher. Jag hävdar tvärtom att det är en bärande del av hans kontrakt och att det man gjort är så ingripande att det måste betraktas som en omplacering av personliga skäl.