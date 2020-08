AIK-stjärnan pustar ut: "Det har varit otroligt jobbigt"

Sebastian Larsson och AIK kunde äntligen andas ut för en stund. Den segerlösa sviten stannade vid åtta matcher. Nu hoppas AIK-stjärnan att 2-0 hemma mot Helsingborg var början på vändningen.

– I dag är det positiva att vi får göra två mål och borde kanske göra tre, fyra. Vi skakar fram mer än på länge, säger han.

Efter en tid av dåliga resultat fick AIK en hel träningsvecka med Bartosz Grzelak. Och det gav resultat.



Ett nygammalt spelsystem (3-5-2) var tillbaka och för första gången på åtta omgångar så fick laget vinna igen. Att man dessutom fick hålla nollan betydde mycket för självförtroendet, menar Sebastian Larsson som själv satte matchens första mål framspelad av Kolbeinn Sigthorsson, och slog assisten till Karol Mets 2-0-mål.

Var det här ett steg framåt?

– Ja, det måste det väl ha varit eftersom vi fick med oss tre poäng för första gången på länge. Ur den aspekten, vi får göra två mål och borde göra fler. Vi håller nollan och det är ett steg framåt. Sen står inte jag och säger att vi spelar en fantastisk fotboll i andra halvlek, säger han i den mixade zonen och fortsätter:

– Vi får med oss trean, när vi får 2-0 så märks det att vi är desperata att få med oss den här trean. Vi har varit och är i en jobbig situation och då kanske det inte spelar så stor roll hur det ser ut bara vi får med oss de tre poängen.

Vad betyder det här?

– Förhoppningsvis otroligt mycket. Jag står inte här och säger... vi har vunnit en match mot en bottenkonkurrent. Någonstans måste vi börja få med oss poäng. Det har varit otroligt jobbigt att vi inte fått det men det här var ett steg i rätt riktning. Vi har mycket hårt jobb framför oss och en lång väg att vandra.

Larsson tycker att laget tagit små kliv hela tiden under Bartosz Grzelaks ledning, men det sista har saknats för att få med sig tre poäng.

– Det har funnits en tendens att vi varit tryggare. Sen har det inte resulterat i poängen vi velat. I dag är det positiva att vi får göra två mål och borde kanske göra tre, fyra. Vi skakar fram mer än på länge.

Hur var det att spela på den här mattan?

– Ja, den har vi väl diskuterat ett par gånger.

Den blir sämre, igen?

– Den verkar inte kunna överleva. Det läggs in nya, den är fin i några matcher och sen märker man att den dör. Jag har ingen lösning på problemet. Det läggs in en ny och sen blir det sämre. Man vet att det är några veckor sen dör den.

Var det rätt formation att bygga vidare på?

– Bartosz har nog funderat på vilka möjligheter som är bäst för oss att ta poäng just nu. Då får man ibland gå ifrån sättet man kanske egentligen vill spela på och bara fundera på vad vi vill ge oss för möjligheter. Vi har byggt upp en trygghet bakifrån och hoppas kunna bygga vidare.

Sotirios Papagiannopoulos kastades rakt in i startelvan och hjälpte till att trygga en hållen nolla. Larsson menar att nyförvärven med "Sotte", Filip Rogic och Bojan Radulovic kommit in och gett laget nödvändig energi.



– Som alltid när det kommer in spelare under fönstret så ger det energi. Kanske ännu mer för oss. Det rör om i grytan och kommer in grabbar som har positiv energi, delar med sig av den. Sotte kommer in i dag och jag vet ju om hans kvaliteter från landslaget. De andra två ser duktiga ut också. Vi välkomnar det.



Larsson haltade av i den andra halvleken. Han ville inte säga mer än att han inte tror att det är något allvarligt.

– Vi får se imorgon. Jag har dragits med en del småskavanker några veckor och man vill inte riskera att göra något som blir allvarligt. En vecka till nästa match, jag hoppas kunna vara med där.

Var det kramp?

– Ja, det var nog lite allt möjligt. Det är svårt att skilja på om jag ska vara ärlig.

MATHIAS LÜHR - LENNART SANDAHL