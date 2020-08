Förbundets svar till AIK och Häcken: "Oerhört tråkigt - men kan inte göra på annat sätt"

AIK och Häcken kan få klara sig utan nyckelspelare i omgång 19 - flera spelare i bägge klubbarna har match mellan 24 och 48 timmar innan de har allsvenska matcher, AIK borta mot Sirius 10 september, Häcken hemma mot Djurgården 9 september. Bägge klubbarna bad om att flytta matcherna, men Tävlingskommittén sade nej. Nu skickar AIK och Häckeen in överklaganden till förbundets överklagandenämnd.

– Det är bra att det finns en ytterligare instans att vända sig till, deras beslut kan ge oss vägledning inför framtiden, säger kommitténs ordförande Christer Gustafsson.

Omgång 19 i allsvenskan har blivit ett problem för flera klubbar. Landslagsuttagna spelare kan få mellan 24-48 timmar på sig innan det är dags för allsvensk match igen. AIK (med bl a Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Karol Mets) ville flytta sin match mot Sirius i omgång 19. Men Tävlingskommittén har sagt nej.

För Häcken är det stentufft läge med en toppmatch mot Djurgården 9 september, dagen efter att fyra U21-landslagsmän spelat mot Italien i EM-kval. Även den matchen har TK sagt nej till att flytta på.

Bägge klubbarna kommer nu överklaga TK:s beslut.

Kommitténs ordförande Christer Gustafsson beklagar situationen.

– Inblandade föreningar har inte lyckats hitta något annat speldatum. Då blev det att matcherna lades på det datum man en gång enades om från första början.

Om ett av de inblandade lagen vill flytta matchen, och det andra inte vill.... finns det något tydligt regelverk där, vad som gäller, kan ni välja att gå på det ena lagets vilja? Att till exempel flytta en match om bara ena laget vill det?

– Det är klart vi kan flytta matchen ändå, om det finns särskilda skäl som kräver det. Sedan är det inte vanligt att man gör det. Men visst är det möjligt.

Ni har inte funnit några särskilda skäl i de här fallen?

– Nej, vi lutar oss mot att alla känt till spelprogrammet med omgång 19 och att de här matcherna låg där på de här datumen.

Inblandade klubbar hade möjligheten att påverka i det läget, när man hade chansen?

– Ja, det har varit möten med SEF på klubbnivå, det har varit spelordningsmöten. Det är oerhört tråkigt att det blir så här, vi har inte kunnat göra på något annat sätt.

– I fallet med AIK så var det så att Sirius motsade sig en flytt ganska bestämt. Och det var också deras hemmamatch.

Fanns det något annat skäl?

– Att man inte kunde komma överens om ett nytt datum, då var det svårt att flytta på matchen.

AIK säger att de har kommit med förslag på andra datum?

– Hade det varit ett normalt år så hade man säkert hittat en lösning. Men det här onormala året så lyckades man inte lösa det.

När det gäller Häckens match mot Djurgården så är det DIF:s Europaspel som försvårar saker säger Gustafsson. Det kommer ytterligare landslagssamlingar i oktober och november och att hitta luckor för nya matcher är svårt menar han.

Nu finns ytterligare en instans som får avgöra fallen, den relativt nybildade Överklagandenämnden. Det här blir de första fallen av det här slaget som nämnden får ta tag i. Christer Gustafsson säger att det är bra även för TK att Överklagandenämnden finns.

– Det är bra att det finns en ytterligare instans att vända sig till, deras beslut kan ge oss vägledning inför framtiden.



Hade det varit önskvärt med ett tydligare regelverk, eller blir deras beslut prejudicerande på något sätt?

– Det är alltid bra att vissa frågor får tas ytterligare en vända, att vi får ett underlag inför liknande frågor i framtiden.



Ola Rydén som är ligaansvarig hos SEF berättar att just omgång 19 kunde innebära problem för klubbar, men när schemat planerades så var det också en oerhört oviss situation i fotbollseuropa i stort.

– Alla var medvetna om detta. Vi fick inte in 30 omgångar plus tio omgångar i cupen och sedan ett kvalspel efter. Och då var omgång 19 i allsvenskan, en omgång som vi highlightade när vi talade om nytt årsprogram. Alla klubbar var medvetna om det.

– Sedan ska man komma ihåg, att vid det laget var det också en svår situation, vi visste inte var pandemin skulle ta vägen. Vid det laget var det mer att: "det kanske inte blir några landskamper alls i september". Det fanns många om och men när vi tog det beslutet. Och till klubbarnas försvar: Man sköt det framför sig för att se om det verkligen blev på det sättet.

Det blev så att omgång 19 fick läggas in kort efter den i det läget högst eventuella landslagssamlingen. Två matcher i omgången har redan flyttats, Falkenberg-Varberg och Elfsborg-Mjällby kommer spelas den 17 september

– Man har fått göra väldigt mycket annorlunda i år. Man strök landslagsfönstret i juni, sedan har man lagt in en extra i oktober och november. Vi blev tvungna att släppa schemat i etapper. Innan Uefa bestämt sig för hur det skulle bli så visste vi inte vilka dagar som var lediga. Men när det togs beslut om ny årsplan, då hade Uefa sagt vilka dagar som skulle användas, och vilka som var landslagsdatum. Men ingen visste ingen vart pandemin skulle ta vägen.

– Men då satte vi bara omgång 1-6, För ett par veckor sedan satte vi omgång 19-27. Och det var då klubbarna tittade på möjligheter att flytta på matcher. Vi har spelat på varenda ledigt matchdatum som funnits, det här är ett exceptionellt år.