EKWALL: "Körde på som om han spelat för Hammarby sedan barnsben"

HAMMARBY-PUSKAS AKADEMIA 3-0 (2-0)

1-0 (14) Abbe Khalili (Mohanad Jeahze), 2-0 (32) Darijan Bojanic, frispark, 3-0 (84) Paulinho (Aron Johannsson)

Varning, Hammarby: Vladimir Rodic

Varning, Puskas: Tamas Kiss, Zsolt Nagy, Lliridion Latifi

Domare: Mario Zebec, Kroatien

Publik: 0



JEAHZE KÄNNS SOM ETT FYND

Första tävlingsmatchen i Europa på 13 år för Hammarby och det blev en relativ enkel resa på Tele2 Arena.

Puskas Akademia kom till Tele2 för att försöka grisa sig till något med extremt lågt försvar. Men det var inte särskilt bra på att parkera bussen och såg ut som ett svenskt division 1-lag under första 45.

En aning vassare i andra halvlek, men det handlade nog mest om att Bajen växlade ned.

Ingenting ska tas från Hammarby, de gjorde vad de skulle och det var mer än tillräckligt.

Framförallt litade de fullt ut på sitt eget spel och försökte inte konstruera något annorlunda bara för att det var en match mot internationellt motstånd.

Det stora utropstecknet var nyförvärvet Mohanad Jeahze som gick rakt in på vänsterbacken och körde på som om han lirat för Hammarby sen barnsben.

Jeahze - som känns som ett fynd efter hans strålande säsong i Mjällby - ägde sin vänsterkant i första halvlek och var ett ständigt hot för ungrarna. Bra timing, perfekta passningar. Det var han som låg bakom 1-0 efter en kvart och sen kändes den här matchen körd.

Och Hammarby får fortsätta sin resa i Europa i kvalomgång 2.

PUSKAS TONÅRSRESA

Det var känt att Puskas Akademia haft problem med covid 19-smittade spelare och de kom till start med ett brandskattat gäng.

En 17-årig debutant i mål, hyggligt ordinarie i de defensiva leden men B-lagsbetonat i offensiven. Och hela avbytarbänken var bara juniorer.

I min sedvanliga jakt på meriter, nationalitet, åldrar och annan fakta så gick vissa spelare inte ens att hitta på nätet.

Puskas hade lämnat in sin 25-mannalista, som måste presenteras via Uefa, med ordinarie trupp.

Men spelare under 20 år behöver inte registreras på samma sätt och går lite under radarn. Och den listan från ungrarna var också på cirka 20 spelare.

SPEAKERN DOMINERADE

Hammarbys speaker körde inte svenska och engelska som ju är mest vanligt i europamatcher.

Han briljerade istället på svenska och ungerska, detta lite udda språk i världsfamiljen.

Åtminstone lät det som ungerska och det var en utmärkt service till spelare och ledare i Puskas. Det var ingen ungersk media på plats.

***

HAMAMRBY (4-2-3-1)





David Ousted - 5

Hade egentligen ingenting av svårighetsgrad att ta hand om. Men vi noterade en superb utspark a la Sydamerika som gav Tankovic ett utmärkt kontringsläge.

***

Tim Söderström - 5

Blandade och gav. Kom fram i offensiven med jämna mellanrum, men hade dålig kvalitet på inläggen.

Mads Fenger - 5

Stabil och lugn. Fick mest jobba med att ha koll på ytan bakom sig när ungrarna ville kontra.

David Fällman - 5

Han vill nog ha lite mer kamp i matcherna för att han ska trivas. Nu blev det mest att bevaka de bakre leden.

Mohanad Jeahze (80) - 7

Magnifik debut. Ägde sin vänsterkant i första halvlek, gick framåt med helt rätt timing och satte sina passningar distinkt och med precision.

***

Jeppe Andersen - 6

Hade kontrollen på mitten. Egentligen utan problem. Driver sitt lag och fick en rätt bekväm resa här. Starkt defensivt jobb när det krävdes i andra.

Darijan Bojanic - 6

Gott om tid med bollen och det blev en match som var mumma för hans passningsleverans. En del spridning i kvalitet men absolut den dörröppnare som Bajen behövde i en sån här match. Behärskat frisparksmål.

***

Abbe Khalili (77) - 6

Var väldigt nyttig över hela plan. Stod upp starkt. Säker när 1-0-läget dök upp. Och svårt att inte nämna en magisk tunnel på mittplan.

Muamer Tankovic (55) - 5

Upp och ned. Gillade läget med mycket boll och en hel del tid. Skapade oro. En aning hafsig i passningsspelet

Paulinho - 6

Letar fortfarande efter Häcken-Paulinho. Lite för sällan ett hot. Men väldigt bekväm i spelet ute på plan, bra med bollen. Och när läget dök upp var han så säker som vi vet att han kan vara.

***

Imad Khalili - 5

Fick slita för att hitta ytor mot lågt motståndarförsvar. Försökte mycket i djupled men fick aldrig något att jobba med där. Sen kantspelare stora delar av andra.

Avbytare:

Davor Blazevic (mv)



Richard Magyar



Aimar Sher



Vladimir Rodic (80) - för kort tid för betyg



Gustav Ludwigson



Alexander Kacaniklic (77) - för kort tid för betyg



Aron Johannsson (55) - 5

Sliter för att få det att lossna och jobbade fram en assist till 3-0. Men mest minns vi ett ohämmat tokspel på Tim Söderström när en passning inte kom som Johannsson ville.



PUSKAS AKADEMIA (4-4-2)



Martin Auerbach

***

Roland Szolnoki

Czaba Spandler

Kamen Hadzhiev

Zsolt Nagy

***

Marton Radics

Jakob Plsek

Tamas Kiss

Laszlo Deutsch

***

Lliridon Latifi (61)

Weslen Junior (69)

Avbytare:

Agoston Kiss (mv)

Gabor Sipos

Zeteny Hosszu

Benedek Kalmar

Marius Corbu (69)

Gyorgy Komaromi (61)





FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass