Han ger Bajen en ny dimension

STOCKHOLM: De nya lagkamraterna visste inte vem han var.

Men Hammarbys sportchef, Jesper Jansson, hade stenkoll på säsongens allsvenska succéman med hjälp av sin egen son.

Och efter den debuten vet rätt många i Bajenland vem Mohanad Jeahze är.

Det var ju vad det var och det syntes tidigt, Puskas Akademia kom till start med ett orutinerat och försvagat lag.

Nio ordinarie spelare fick stanna hemma i Ungern med covid 19-smitta i kroppen. Motståndet höll nog medelmåttig Superettan-klass, inte mer.

Men det går sällan att göra mycket mer än att vinna och Hammarby tog sig an uppgiften med god pondus och var klart framåtlutat.,

Framförallt gjorde de sin grej, anpassade sig inte ett ögonblick efter vare sig motstånd eller att det skulle spelas en match i europaspel.

Och det som var det stora utropstecknet var nyförvärvet från Mjällby, vänsterspringaren Mohanad Jeahze.

Han gled in i laget som om han spelat ihop med sina lagkamrater i ett par år. Perfekt timing i sina offensiva raider och - framförallt - alltid distinkta, smarta och lyckade inlägg/passningar in i straffområdet. Sällan eller aldrig något som fastnade på försvarare eller som kom in med för dålig kvalitet.

Det har vi som mosat i oss fyra-fem allsvenska matcher per omgång noterat under hela den här säsongen i Mjällby.

Jeahze ger Hammarby en helt annan dimension på vänsterkanten och kan vara det här fönstrets stor fynd.

"Han har varit här och tränat två gånger, tror jag. Jag hade ingen koll på vem han var", sa Darijan Bojanic uppriktigt efter matchen.

Det hade däremot Jesper Jansson redan förra året. Då spelade Janssons son, Kevin, för Mjällby och det var så Hammarbys sportchef fick upp ögonen för Jeahze.

Nu låg den nye vänsterbacken bakom förlösande 1-0 (Abbe Khalili) och sen blev det en hyggligt behaglig promenad i parken för Hammarby.

Desto tuffare blir det i nästa omgång när bland annat Milan ligger i den pott som Hammarby kan lottas mot.

Jag sprang för övrigt på Zlatan Ibrahimovic utanför arenan, där han ställde upp på bilder med förbipasserande fans.

Han såg väldigt nöjd ut.

"Bra match, eller hur?", sa han till mig och log.

Nu kan han alltså hamna i ett läge där han får spela mot det lag som han är delägare i.

Vem vill han då ska ta sig vidare?

Det blir också en spännande fortsättning att ta del av.

***

Trots att dagliga rapporter från Skåneland eldade upp Malmö FF:s motståndare, Cracovia, till något som kändes vara i klass med Bayern München, så var det inga som helst problem för MFF att besegra den polska ligasjuan.

2-0 och statistiskt sett var Malmö fullständigt överlägset.

***

Det var sannerligen spännande att följa kampen om att uttala Mohanad Jeahzes efternamn via de referat som lätt hörs på tomma läktare.

För här bjöds på alla varianter.

Och när jag frågade Abbe Khalili och Darijan Bojanic efteråt om de visste vad Mohanad heter i efternamn så skakade de bara på huvudet.

Jeahze känns som det nya Grzelak; det kommer uttalas på sisådär tio olika sätt.

***

Puskas Akademia kan ha satt nytt rekord i ung avbytarbänk under en match i europaspel.

Två 17-åringar, tre 18-åringar och en 19-åring.

***

Försökt att skriva med läsglasögon under småkylig sensommarkvll samtidigt som du har munskydd, som är obligatoriskt på Uefa-matcher?

Det är omöjligt.

Utandningen samlas liksom i munskyddet och sipprar ut uppåt och fastnar snabbt som en tät imma på brillorna.

***

Kan inte släppa de mediala förhandsrapporterna om MFF:s motståndare Cracovia.

Varningarna för motståndarnas oerhörda kvalitet nådde oanade höjder.

Det kan inte ha varit många i Malmö som trodde att MFF skulle ha så mycket att hämta.

Efter 23 sekunder stod det 1-0, det blev 2-0 och Malmö hade 21-10 i avslut.

***

Munskyddsgrejen på de här matcherna är en Uefa-regel och vi i mediapacket fick även ta temperaturen innan vi gick in på arenan.

Med en sån där apparat som ser ut som en laserpistol, riktad mot pannan.

Undrar hur fan man hade löst det på 70-talet, då man stoppade temperaturmätaren någon helt annanstans än mot panna.

Det är sånt jag kan sitta och tänka på under en match som kändes avgjord innan den ens hade börjat.