Kjartansson chockas av reporterns ocensurerade Bajenfråga

Vidar Örn Kjartansson valde bort Hammarby för norska Vålerengen. I samband med att han presenterades så fick han en udda fråga från en reporter som snappat upp en ocensurerad hälsning från en missnöjd Hammarbysupporter. Se videon nedan.

Vidar Örn Kjartansson bröt nyligen med turkiska Yeni Malatyaspor och Hammarby fanns med in i bilden i det sista.



– Hammarby gjorde inga fel, det var små, små detaljer som avgjorde det här och Vidar kommer att sakna Hammarby, men han känner ju ändå att han kommer till en annan bra klubb han också byggt upp känslor för, sa agenten Olafur Gardarsson till FD tidigare under dagen.



I stället blev det ett längre kontrakt med norska Vålerengen. Något som blev officiellt under fredagen. Då passade en reporter, som snappat upp meddelanden från besvikna Hammarbysupportrar, på att ställa en tämligen ocensurerad fråga till "Örnen" om hur han ser på Bajenfansens besvikelse.

Nah fam this is NOT IT



What kind of question is this?

😩😭😂 pic.twitter.com/2XqbIY7SfU