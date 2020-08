Blåvitts nya vapen: "Inte fel för oss med den variationen"

Tio oavgjorda matcher och bara 20 gjorda mål framåt. Det är IFK Göteborgs facit på 17 spelade omgångar. Inför söndagens match mot Mjällby hoppas och tror Patrik Karlsson Lagemyr att en extra träningsvecka med alla nyförvärv på plats ska vara det sista steget till en efterlängtad trepoängare.

– Vi ska upp i tabellen och nu har vi fått in nytt folk som kommer in med positiv energi och ökar konkurrensen, säger han.



IFK Göteborg var i ledning efter 45 minuter borta mot Djurgården och Pontus Wernbloom, 34, stod redo att göra comeback efter elva år utomlands. Var det äntligen dags för Blåvitt att få det att lossna?

I stället lyckades Djurgården vända till 2-1 innan Blåvitt i den 87:e minuten satte 2-2 genom Alexander Farnerud - känsligt framspelad av Patrik Karlsson Lagemyr.

När slutsignalen gick var det två besvikna lag som steg av Tele2 arenas konstgräsmatta. IFK Göteborg har nu inte vunnit sedan den 2 juli hemma mot AIK (1-0). Sen dess har det gått tolv matcher och i tabellen är Blåvitt inte långt ifrån nedflyttningsstrecket.

– Vi gör en bra första halvlek där vi gör allt exakt så som vi snackade om. Vi ligger tajt i försvarsspelet och släpper inte till så mycket, skapar chanser och får in 1-0. Vi var nöjda i pausen och vi sa att vi skulle fortsätta. Sen tappar vi lite av det i försvarsspelet och de får spela igenom oss och så står det 1-2. Då blir det som så många gånger den här säsongen att vi får forcera - och sen kommer ändå kvitteringen där.

– Klart att man är nöjd med att vi lyckades forcera in en kvittering borta mot Djurgården som är en tuff match. Samtidigt är det en besvikelse att vi inte kan spela som vi gjorde i första halvlek hela matchen.

Oavgjort. Igen. IFK Göteborg har överlägset flest kryss den här säsongen: 10 stycken på 17 matcher.

– Det är vi inte nöjda med. Vi jobbar stenhårt då och nu med att få alla bitar på plats men sen är det ju så i fotboll, att mycket händer i en match. Man kanske går in med en taktik som man tränat på och sen fungerar inte det. Vi har krigat oss tillbaka många gånger och fått en poäng, sen är inte det optimalt och vi är långt ifrån nöjda.

Nu gjorde ni två mål senast men offensiven, själva slutprodukten, har inte klaffat under året som helhet. Ni har bara gjort 20 mål, men känner du att ni har fler verktyg på plats att komma igång med målskyttet nu med Christian Kouakou och Pontus Wernbloom som anfallare?

– Klart att det är bra spelare som kommer in och kan bidra med sina kvaliteter. Vi har väl känt under en period med mycket matcher, och knappt någon träning, att vi inte haft någon riktig anfallare utan spelare som inte är rena anfallare har fått gå in och spela där. Av dem kan man inte begära perfektion.

– Kollar man på matcherna så ska vi ha gjort fler mål än vi gjort. Det går inte att gömma sig bakom något utan det är den största delen av fotbollen. Laget som gör flest mål vinner och får vi inte in bollarna blir det svårt att vinna. Så det har absolut varit tufft och kanske sätter det sig i huvudet. Men det finns inget annat än att jobba hårt.

Kouakou och Wernbloom har båda två kommit in med lång tid utan matchspel. "Paka" har därför full förståelse för att det kommer ta ett tag innan båda är på sin toppnivå.

– Det är inte lätt att komma in i ett nytt lag och leverera otroliga insatser direkt. Det tar sin tid, likadant som när man kommer tillbaka från en skada. Men båda två har fått träna mer den här veckan och det känns bra. Det är ju två väldigt olika typer av spelare där Pontus kommer in med sin rutin, ledaregenskaper och ställer krav direkt. Han kan Blåvitt. Christian bidrar med sitt djupledsspel och att länka ihop det.

– Det är två bra värvningar, två bra gubbar - det går inte att säga annat.

Blir det lättare för dig nu framöver när ni kan hota på lite fler sätt?

– Jag har inte spelat så mycket med Pontus men det är väldigt tydligt vad han vill att man ska göra. Han kanske inte kommer ta så många maxlöpningar i djupled men han är smart och alla vet vad han kan. Christian löper smart och är en bra avslutare så det är klart att det inte är fel för oss med den variationen.

Sebastian Eriksson och unge Yahya Kalley är också nyförvärv som kommer in med ny energi. Hur ser du på konkurrensen i Blåvitt?

– Att det är klart att konkurrens är bra för ett lag. Det är inga konstigheter, vi har många matcher och när det är slitna kroppar och skallar är det skönt att kunna gå runt på lite folk. Vilket lag som helst uppskattar det. Framförallt så är det otroliga människor vi fått in vilket inte direkt gör saken sämre.

Karlsson Lagemyr gynnades av vårens coronaavbrott på så sätt att han hann komma tillbaka från sin korsbandsskada och kastades rakt in. På Blåvitts 17 matcher har han gjort fyra mål och två assist.

– Jag är aldrig nöjd, sen så har vissa prestationer varit bättre än andra. Jag måste nästan nypa mig i armen och påminna mig om att jag inte spelade en enda match inför allsvenskan utan klev rakt in och spelade efter min skada. Jag har spelat varje match sen dess. Men det är klart att man velat få ut lite mer, framförallt offensivt, men det går inte att gräma sig för mycket utan det är bara att jobba vidare. Det finns förbättringspotential.

Behöver supportrarna vara oroliga för att ni inte kommer ta er ur bottenstriden eller tror du att nyförvärven kommer hjälpa till att ta er ur den?

– Vi vet hur läget är i tabellen och det är tufft. Vi jobbar hårt varje dag och gör allt för att vinna matcher. Vi ska upp i tabellen och nu har vi fått in nytt folk som kommer in med positiv energi och ökar konkurrensen. Förhoppningvis vänder det om vi bara fortsätter vara noggranna varje dag.

Ett formstarkt Mjällby är Blåvitts kommande utmaning innan landslagsuppehållet.

– Klart att det är en jätteviktig match, men man kan säga att alla matcher framöver är viktiga. Nu har vi haft lite mer tid att träna och fokusera på den här matchen. Mjällby borta är ingen lätt uppgift, det är inte bara att åka dit och tro att allt löser sig, det krävs en otrolig insats och då har vi alla möjligheter att vinna den matchen.

– Det hade varit optimalt att vinna inför uppehållet. Framförallt att komma igång att få finna igen och på det sättet få positiv energi helt gratis. Det är en jätteviktig match på det sättet.