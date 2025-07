Asllani kan göra sin 200:e landskamp: ”Känsla av stolthet”

Idag kliver Sverige in i EM när man ställs mot Danmark.

Kosovare Asllani kan därmed göra sin 200:e landskamp.

– Det är en stor känsla av stolthet, säger hon under presskonferensen.



Det är dags för Sverige att kliva in i mästerskapet när man under fredagen ställs mot Danmark.



För några veckor sedan möttes lagen i Nations League, då vann Sverige med 6-1.



– Vi är beredda på en helt annan matchbild imorgon (läs idag), vi måste leverera på topp, säger Asllani under presskonferensen.



I det svenska landslaget finns en hel del rutinerade spelare, men också yngre som debuterar.

– Det är några nya som inte spelat mästerskap innan. Det är en känslostorm med massa olika känslor. Men det är speciellt oavsett om man har spelat flera mästerskap eller inte. Vi känner oss redo.



Vad är det för känslor man känner?



– Det finns alltid olika känslor inför en premiär men när man väl står där känner man stolthet och att det ska bli kul att gå in i mästerskapet.

– Men det grundar sig i att det betyder så mycket.





Vid spel idag kan Kosovare Asllani göra sin 200:e landskamp för det svenska damlaget.



– Det kommer vara väldigt speciellt. En stor känsla av stolthet. Det är bara Therese Sjögran och Caroline Seger som gjort det innan så det är en helt magisk siffra att få uppnå. Man tar inte för givet att spela i landslaget så det är bara en ära.