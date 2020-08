Wesström: AIK kan tvingas sälja - "Lånat av oss själva"

AIK har haft en tung säsong och har det fortfarande. Först byttes tränaren Rikard Norling ut och in kom Bartosz Grzelak. Denne har dock bara förmått att leda laget till en enda seger på sju matcher. Och när transferfönstret öppnades kom fyra nya nya spelare in med landslagsförsvararen Mikael Lustig som det absoluta toppnamnet. AIKs VD Björn Wesström berättar dock att det är ett högt spel som laget spelar just nu.

- Det man kan konstatera är att vi definitivt har lånat av oss själva i framtiden, säger Wesström i en intervju på sportlib.

Tanken var inför denna säsong att AIK skulle dra lite i handbromsen och skaffa sig fint ekonomiskt utrymme inför framtiden genom att ta fram unga försäljningsbara spelare istället för att värva dyra och etablerade namn utifrån. Det har dock visat sig vara en taktik som rent sportsligt inte fallit väl ut. AIK slåss med tolv omgångar kvar av allsvenskan om att undvika degradering. Bara tre poäng är det ned till Kalmar FF under nedflyttningsstrecket och en poäng ned till Helsingborg på kvalplats.

Det har fått klubben att agera sportsligt och av de unga spelarna som var tilltänkta att kunna bli säljbara är det bara Paulos Abraham som tilldragit sig intresse utifrån men ingen affär är klar, vilket förstås påverkar lagets ekonomi.

På en rak fråga om hur AIKs ekonomi är just nu säger AIKs klubbdirektör och VD Björn Wesström i intervjun på sportlib:

- Den är oviss. Det är det man kan säga eftersom det är en del förutsättningar som vi inte kan kontrollera själva, framförallt publikfrågan, så där är vi i andras händer. Då får vi försöka planera utifrån det.

- Sen har vi satt oss i en situation med tabellplaceringen som gör att vi behöver justera i spelartruppen. Då har vi valt att göra det, egentligen innan vi gjort utrymme för det (ekonomiskt). Så då får man göra det i omvänd ordning. Så blir det lite när fönstret in stänger innan fönstret ut.



AIK som redan har en mycket ansträngd ekonomi har ändå alltså plockat in spelare som Sotirios Papagiannopoulos, Mikael Lustig och Filip Rogic som de tyngsta namnen förutom mindre etablerade anfallaren Bojan Radulovic. Det har fått till följd att många undrar varifrån AIK tar pengarna till dessa förstärkningar med tanke på den rådande ekonomiska situationen.



- Det man kan konstatera är att vi definitivt har lånat av oss själva i framtiden. Det behöver ju finansieras på olika sätt och det håller vi på med i olika former. Det normala arbetssättet som vi har jobbat med är att vi har nyttjat resurser som vi har skaffat oss själva, det vill säga att genom sälja spelare så kan vi köpa spelare.

- I det här fallet har vi agerat i en annan ordning. Vi har köpt först och då behöver vi nog sälja sen.

Wesström säger också att AIKs trupp just nu egentligen är alldeles för stor för den rådande situation och att några fler förstärkningar inte är att vänta, delvis beroende på att transferfönstret nu är stängt.

- Vi är uppenbarligen klara in eftersom fönstret är stängt. Truppen är väldigt stor. Vi kan nästan ställa tre lag på benen. Vilket så klart inte är en superbra situation. Varken ur ett utvecklande perspektiv för spelarna eller för våran ganska ansträngda ekonomi.

AIKs VD gör heller ingen hemlighet av att klubben jobbar på att få iväg spelare utomlands, även om det i dagsläget inte finns intresse mer än för Paulos Abraham, där både Fiorentina och Sassuolo ska finnas med i bilden.

- Det finns ett hårt jobb att göra innan fönstren klappar igen någonstans runt 5 oktober.