Köptes från Bajen för 14 miljoner - nu imponerar han i Milans a-lag

Det var en affär som gav stort eko - Hammarby sålde i mitten på augusti 17-årige Emil Roback till AC Milan. Detta innan Roback ens hunnit spela i allsvenskan för Bajen.

Enligt uppgifter till FotbollDirekt så fick Hammarby 14 miljoner kronor direkt i en klumpsumma, och det kan bli mer pengar till de grönvita framöver - affären kan bli värd upp till 20 miljoner totalt.

Roback är nu på plats i Italien med sin nya klubb, och på onsdagen fick han också debutera för Milan. Det i en träningsmatch mot Novara som Milanoklubben vann med 4-2.

Roback började på bänken och när han kom in på planen så ledde Novara med 2-0. Milan reducerade och sedan klev den tidigare Hammarby-talangen in i handlingen. Roback kom loss på högerkanten och skickade in bollen i mitten till Diego Laxalt som kunde lägga in den i öppet mål:





Överhuvudtaget en imponerande debut av Roback i matchen. Utöver assisten hade han en boll inne men målet dömdes bort. Zlatan Ibrahimovic startade matchen för Milan.





