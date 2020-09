Är orken Bajens svaghet och Pekings styrka? Här är siffrorna som visar skillnaden

Allsvenskan 2020 är som bekant speciell. Matchprogrammet har aldrig varit så tätt som det varit denna säsong, där det varit två matcher i veckan under en längre tid. Känslan har varit att många mål har kommit i matchens slutskede jämfört med tidigare. Men hur ligger det till med det? FotbollDirekt har nu under uppehållet tittat närmare på det.

Mer än halva allsvenskan har spelats och det återstår tolv omgångar när den nu gjort landslagsuppehåll.

Denna säsong som inte varit någon annan lik. Det har funnits oro kring hur spelarna skulle orka rent fysiskt och mentalt kring det täta spelschemat. Och med trötta kroppar och knoppar är det lättare att göra misstag i försvaret och för pigga inhoppande spelare att göra mål framåt. Så är nog lätt att tro.

Därför är det intressant att botanisera hur lagen presterat under matchens slutkvart.

Och resultatet är överraskande.

Vi kan konstatera att det under 2019 blev klart fler mål under matchens sista 15 minuter än under 2020.

I snitt har 23,7 av de allsvenska målen gjorts under slutkvarten under 2020 jämfört med 25,9 under 2019.

När det gäller insläppta mål under slutkvarten är det dessutom färre under 2020 än 2019. De allsvenska lagen har släppt in 23,5 procent av sina mål under slutkvarten. 2020 jämfört med 24,7 under hela 2019 års säsong.

Procentsiffrorna för gjorda respektive insläppta under slutkvarten är alltså nästan precis lika som 2020 (23,7 procent gjorda, 23,5 procent insläppta) Differensen var betydligt större 2019 med 25,9 procent gjorda och 24,7 procent insläppta. Med andra ord - det både görs och släpps in färre mål under matchens sista 15 minuter denna säsong jämfört med den senaste trots att det varit ett tätare spelprogram.

2020 är det sju lag som har gjort flest av sina mål i minut 76-90. 2019 var den siffran nio.

Det lag som gjort flest mål under slutkvarten denna säsong är IFK Norrköping med elva mål, det är 28,9 procent av lagets mål. Malmö FF är tvåa med nio mål och därefter IFK Göteborg och Varberg med åtta mål. Ser vi bara till procentandel av respektive lags mål som gjorts under slutkvarten är det Helsingborg som är bäst, då 38,9 av lagets mål denna säsong har kommit under slutkvarten. IFK Göteborg är högt upp även där med 38,1.

Ett lag som står ut från mängden är Hammarby, som är det lag i allsvenskan som gör sina flesta mål under slutkvarten av första halvlek. Men är samtidigt det lag som gör minst antal mål under slutkvarten och släpper tillsammans med Örebro in flest mål med nio mål. Det är alltså då som laget egentligen ska "öka takten" om man ska döma av den ramsa som brukar ropas i Tele2 Arena men som av förståeliga skäl inte hörts den här säsongen.



Nykomlingen Varberg är också ett annat lag som står ut, då laget släppt in bara 3 av sina totalt 26 mål under slutkvarten och är med det procentuellt bättre än MFF som också släppt in tre mål av sina totalt 17 och toppar därmed listan över lagen som släpper in minst antal mål under matchens sista 15 minuter.



Håller dessa siffror i sig bör lag som möter Varberg inte förvänta sig att kunna göra sena mål samtidigt som det är större möjlighet att nå mål framåt mot Hammarby, Örebro, Kalmar FF och Sirius under matchens slutskede.





Gjorda mål minut 76-90

2020:

IFK Norrköping 11 mål - 28,9 procent av lagets mål

Malmö FF 9 - 25

IFK Göteborg 8 - 38,1

Varbergs BoIS 8 - 29,6

Helsingborg 7 - 38,9

Mjällby 7 - 28

Kalmar FF 6 -28,6

Djurgården 6 - 21,4

AIK 5 - 31,3

BK Häcken 5 - 16,1

Sirius 5 - 15,6

Falkenberg 4 - 20

Örebro 4 - 20

Elfsborg 4 - 13,3

Östersund 3 - 17,6

Hammarby 3 - 12,5





Insläppta mål minut 76-90

Varberg 3 mål - 11,5 procent av lagets insläppta mål

Malmö FF 3 - 17,6

Helsingborg 4 - 13,3

Östersund 4 - 21,1

BK Häcken 4 - 23,5

IFK Göteborg 5 - 17,9

IFK Norrköping 5 - 17,9

Mjällby 5 - 18,5

Djurgården 5 - 25

Elfsborg 6 - 25

Falkenberg - 7 23,3

AIK 7 - 28

Kalmar FF 9 - 28,1

Sirius 9 - 31

Hammarby 9 - 34,6

Örebro 9 - 34,6