EKWALL: Ni har tappat det fullständigt

Det går självklart att tycka att förbundskapten Janne Andersson tar ut fel startelva.

Men till alla er som går bananas och underblåser rasistiska motiv när Dejan Kulusevski får sitta på bänken i sin andra landslagssamling:

Ni har tappat det fullständigt.

Det kommer aldrig gå att blidka Janne Anderssons värsta kritiker, det blir allt mer tydligt.

Sverige kan vinna VM och det kommer heta att man kunde vunnit på "något annat sätt".

Andersson kan komma före Holland i en VM-kvalgrupp, kan besegra Italien i ett play-off, nå kvartsfinal i ett världsmästerskap, vinna sin Nations League-grupp och ta sig till EM-slutspel men ändå betraktas som odugligt i andras ögon.

Jag tror att Janne vet att det är sådant som kommer med jobbet.

Men någonstans måste det ändå finnas gränser.



Jag hade gärna sett Dejan Kulusevski från start mot Frankrike. Men jag tror inte att någon som jobbat med det här landslaget genom åren tog det för givet.

För att Janne Anderssons landslag tagit sig till framgång genom att bygga lag, gruppdynamik, grundspel och sammanhållning.

Alla spelare som kommit in som "nya", Robin Quaison, Alexander Isak, Kristoffer Olsson, Viktor Claesson har inte kastats rakt in i elvan, de har matchats in efterhand.

Så känner man att det var en skräll att Dejan Kulusevski inledde på bänken mot världsmästarna Frankrike i sin andra landslagssamling så kan man inte ha koll på hur det här landslaget jobbat.

Sen kan du tycka att det är fel, men det är en annan sak.

Det är det också att medvetet brunsmeta Janne Andersson för att han ger Dejan Kulusevski 20 minuter mot Frankrike, att fortsätta håna landslagsmän som gör och har gjort ett stort jobb för det här laget eller att insinuera att svensk fotboll styrs av krafter som har en rasistisk agenda.

Det är exakt det som tweeten från Sveriges genom tiderna största spelare, Zlatan Ibrahimovic, gör och som rätt många av hans enormt stora anhängarfölje hakar på.

Jag vet inte vad Zlatan har för agenda här, men jag har svårt att förstå varför han så väldigt gärna vill smutskasta Janne Andersson och svensk landslagsfotboll.

För att 20-årige Kulesevski inte fick starta en landskamp.

Är det rimligt?

Jo, det går definitivt att tycka att Dejan K skulle starta matchen och argumentera för det, men att det beslutet i den här matchen handlar om att "inkompetenta människor på fel positioner kväver svensk fotboll" är ju en överreaktion som som såklart handlar om någonting annat i grunden.

Det är heller inget nytt att fotbollsfans minns ungefär lika långt som fram till nästa dag.

Att unga spelare ska jagas in och spelas före någon annan är en ständigt pågående debatt. Eftersom jag varit med tillräckligt länge så minns jag att den fanns även när spelare som Marcus Berg och Sebastian Larsson var på väg upp.

Vi vill se nytt för det är häftigt och för att vi tror att det blir bättre.

Förbundskaptenen vill vinna matcher.

Han tänker oftast inte vem som är "bäst" (vad det nu är?) eller vem som kostat mest i en övergång. Utan om att dra fram ett LAG som som tillsammans blir det bästa vi har i just exakt den matchen.

Och i slutändan är det alltid resultatet som räknas. Inte vem som spelade.

Nu visar det sig att Sverige kommer mönstra två relativt olika startelvor i de här bägge matcherna och att det varit förutbestämt. Det är ganska givet att tanken hela tiden varit att Kulusevski startar mot Portugal, liksom Alexander Isak som haft skadebekymmer.

Sen väntar en hel del Nations League-matcher och träningsmatcher innan EM-slutspelet nästa år.

Det kommer finnas tid för Dejan Kulusevski att spela sig fram till en framgångsrik framtid i det här landslaget, precis som det varit för alla andra.

Att han inte fick starta mot Frankrike betyder i stort sett ingenting i den framtiden, vare sig för honom själv, landslaget eller svensk fotboll.

Så sansa er, människor, sansa er.

***

Janne Andersson tog sig an dagens presskonferens utan aggression (tänk er Hamrén i samma situation) och med inställningen att alla fick ställa så många frågor de ville.

Detsamma gällde Gustav Svensson och John Guidetti som följde på podiet.

Men det är förstås en gåta att inte Dejan Kulusevski skickades fram, eftersom det var han allting handlade om.

Det verkade även förbundskaptenen tycka och skickade efter landslagschefen Stefan Pettersson att hämta Dejan.

Nu låg han på ett massagebord och då var det omöjligt.

***

Henrik Larsson satt på en svensk avbytarbänk i flera år innan han blev ordinarie.

Zlatan Ibrahimovic fick också vänta ett par år innan han blev en startspelare, under VM 2002 fick han några korta inhopp.

Och det finns rätt många sådana exempel, så det är ju inget ovanligt.

Senast en spelare gick rakt in i en landslagselva var nog Tomas Brolin och då hade vi ett landslag som gått ett helt 80-tal utan några som helst framgångar.

***

Det är förstås inget nytt hos någon, vare sig här eller någon annanstans, men jag tycker ändå att det är en sorglig journalistisk utveckling när en tweet från en okänd italienare med 27.000 följare blir en topprubrik i stor svensk tidning.

För att han tyckte att Sveriges landslag leddes av grottmänniskor.

För övrigt samma grottmän som såg till att Italien fick stanna hemma från senaste VM.

En random tweet alltså, nån som tycker något och så blir det en nyhet.

***

Många menade att "chock" på kidsens språk inte är lika laddat som ord betraktat än som hos oss grå gamlingar.

Jag frågade John Guidetti om det, han som ändå röjt en del i Rissne.

Men han höll inte med. Eller så fattade han inte frågan.

***

Att det ändå finns de som så är så trångsynta att de inte tyckte att Marcus Berg gjorde en bra landskamp mot Frankrike.

***

Vare sig Janne Andersson, John Guidetti eller Gustav Svensson nämnde Zlatan Ibrahimovic vid namn en enda gång.

Det var också en markering.

***

Portugal nästa och jag tror på minst fem-sex nya svenska spelare från start. Alexander Isak, Kulusevski, Ludde Augustinsson, Emil Krafth och möjligen Mattias Svanberg är min vilda gissning.

TV: EKWALL OCH LÜHR: "Hur ska vi göra för att utveckla spelet mot den här typen av motstånd?"