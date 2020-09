AIK-talangen: "Jag vill inte slösa min tid"

En pigg försäsong och Rikard Norlings förtroende i premiären mot Örebro.



2020 såg till en början ut att bli Saku Ylätupas år i AIK. Den 22-årige finländaren kom till Gnaget från Ajax inför fjolåret och sågs som en spelare med hög potential.

Så värst mycket av den hann han dock inte visa. Rikard Norling tog endast ut Ylätupa i startelvan två gånger och han gavs fyra inhopp när AIK slutade utanför topp-tre 2019.

Inför 2020 skulle AIK och Norling satsa mer offensivt och mer på yngre spelare med försäljningspotential. Ylätupa fick stort förtroende och levererade bland annat två mål i den avgörande gruppspelsmatchen mot Kalmar i Svenska cupen på försäsongen. När allsvenskan till sist drog igång fick Ylätupa se sitt namn uppskrivet i startelvan i de tre första seriematcherna.

Därefter skulle speltiden bli allt mindre och han har till och med varit utanför matchtruppen vid flera tillfällen. Sedan Bartosz Grzelak klivit in i Norlings skor så har Ylätupa inte spelat någonting och nyligen blev det klart att han lånas ut till IFK Mariehamn i den finska ligan.

För FD berättar han om anledningen till utlåningen och planen för framtiden.

– Vi har pratat med klubben om vad som är den bästa situationen för nu. Det har inte varit ett lätt år för AIK med dåliga resultat, ny tränare och nytt spelsystem. Poängen måste in och jag vill spela, jag vill inte slösa min tid på att sitta på bänken. Därför gick jag på ett lån säsongen ut.

Vad har Grzelak och Henrik Jurelius sagt när ni pratat?

– Jag hade ett snack med Bartosz och Henrik om vad som är det bästa för mig. När allt kommer till kritan så var beslutet mitt. Klubben gick med på min önskan.

Du har bara spelat sju matcher den här säsongen. Hur ser du på ditt år i AIK fram till nu?

– Jag hade en liten skada som tog tre-fyra veckor att läka i samband med att den nya tränaren kom in. Det var en oturlig tajming och en av orsakerna till att det var svårt att komma in och få speltid, säger han och går in på lagets säsong:

– Det har varit tufft. Vi började bra, sen fick vi inte in poängen som vi kanske borde. Några matcher hade vi otur, några kastade vi bort poängen när vi borde ha vunnit. Sen vet alla vad som hände.

Hur passade du in i Norlings man-mot-man-spel?

– Det var annorlunda. Några av målen vi släppte in var knutet till systemet, men långtifrån alla. Jag tycker inte att vi kan skylla ifrån oss. Det var de på planen som gav bort målchanser många gånger. Vi kunde gjort saker bättre och det går inte att peka på någon enskild som den som är ansvarig utan det var hela lagets fel.

Varför Mariehamn?

– Jag träffade tränaren Lukas (Syberyjski) som tidigare varit i AIK:s organisation och fick ett väldigt bra intryck. Han var väldigt tydlig med att han ville få hit mig och i vilken roll han ser mig. Det var det som lockade mig.

Du blev inte borttvingad från AIK låter det som?

– Nej, inte alls. Det var mitt val. Jag har kontrakt med AIK i två år till och är helt fokuserad på den här hösten.

Känner du att du vill tillbaka och slåss om en plats i AIK efter det här?

– Ja, självklart. Det är det jag vill.