Uppgifter: Rafferty köps loss av Degerfors

Marcus Rafferty lämnar Hammarby för Degerfors.

Enligt Sportbladet kommer 20-åringen att köpas loss av den allsvenska nykomlingen.

Det innebär även att han blir klubbens dyraste spelarköp någonsin.

Under årets säsong har Marcus Rafferty, 20, varit utlånad från Hammarby till norska Ålesund.



Efter att ha imponerat i den norska andraligan vill Ålesund utnyttja den köpoption som fanns i Raffertys lånekontrakt.



20-åringen dock varit i Sverige och tränat med Hammarby under en tid.



Nu uppger Sportbladet att det varken blir Ålesund eller Hammarby. Istället blir det spel i den allsvenska nykomlingen Degerfors IF.



“Degen” uppges vara överens med Hammarby om övergångssumman och Rafferty förväntas att genomgå läkarundersökning i helgen.



Vidare skriver tidningen att Rafferty förväntas presenteras på måndag.