EKWALL: Två lag som gick stenhårt för tre poäng - till slut två förlorare

0-1 (21) Jesper Karlsson (Johan Larsson), 1-1 (47) Edward Chilufya (Jesper Karlström)Haris RadetinacRasmus Alm, Jeppe Okkels, Leo VäisänenKaspar SjöbergDet här var en väldigt bra allsvensk match. Fylld av intensitet och fina individuella prestationer.Bägge lagen med en strålande offensiv i första halvlek - fast på två helt olika sätt.Djurgården med bollinnehav och tryck in mot straffområdet, det gav stora målchanser men också två-tre högklassiga räddningar från Elfsborgs målvakt Tim Rönning. Elfsborg med blixtrande kontringsspel som skakade om. Boråsarna ledningsmål kom efter en djurgårdshörna där det inte tog många sekunder för Jesper Karlsson (med hjälp av Johan Larssons passning) att ta bollen från straffområde till nätmaskorna.Lite mera kompakt fotboll i andra halvlek och istället kunde Djurgården kontra effektivt när Jesper Karlström hittade Edward Chlifya perfekt i djupet och zambianen var iskall i friläget när han tunnlade Rönning.Vi fick två lag som gick stenhårt för tre poäng, men som till slut gav oss två förlorare. 1-1 var snarare en seger för lagen i närheten; Häcken, IFK Norrköping, Sirius och Hammarby.Det stod mycket på spel här, det var mycket kamp och vilja.Då blir det förstås också en hel situationer som påkallar en och annan känsla, det är inget konstigt.Ibland lite väl mycket, vilket domaren Kaspar Sjöberg tydligt påpekade i andra halvlek när det gapades som mest över minsta lilla: "Sluta gnälla nu, för det är ju ett jävla gnäll!"Lite som man kan säga till sina barn när sinnet rinner över en aning.Ingen behöver tveka på om Djurgårdens sportchef, Super-Bosse Andersson, lever med sitt lag eller inte.Åtminstone inte för oss som är på plats på de tomma arenorna.För Bosse hörs.Mer än någon annan.Det brinner en nerv för sitt lag under matcherna hos Bosse som du sällan ser hos någon annan hans ställning.Allsvenskans första stora affär den här sommaren, Jesper Karlsson till AZ, ger Elfsborg fina 27-28 miljoner in på kontot.Men ändå inget snack om att Karlsson skulle spela den här matchen.Och det syntes inte någonstans att han just gjort med en ny klubb och lite sköna slantar.Han var återigen strålande och med all tänkbar självklarhet borrade han in 1-0-målet när läget dök upp.Det ska bli oerhört spännande att följa Jesper Karlsson i Holland, jag tror han kommer vara perfekt för Eredivisie, och förhoppningsvis utvecklas till en man för A-landslaget.Med 10 mål i allsvenskan i år så blir det förstås ett avbräck för Elfsborg i jakten på europaplatser.***Per Kristian Bråtveit - 5***Aslak Witry - 7Fredrik Ulvestad - 5Jacob Une Larsson - 5Elliott Käck - 5***Jesper Karlström - 7Curtis Edwards - 5***Haris Radetinac - 5Magnus Eriksson - 6Edward Chilufya (71) - 6***Kalle Holmberg (86) - 5Avbytare:Tommy Vaiho (mv)Emir Kujovic (86) - för kort tid för betygMattias MitkuMelker JonssonOscar PetterssonJonathan Ring (71) - för kort tid för betygTim Rönning - 7***Johan Larsson - 6Gustav Henriksson - 5Leo Väisänen - 5Simon Strand - 5*** Sivert Nilsen - 6Simon Olsson (86) - 7Robert Gojani (59) - 5***Rasmus Alm (59) - 5Per Frick - 5Jesper Karlsson - 7Avbytare:Mathias Dyngeland (mv)Christopher McVeySamuel Holmén (86) - för kort tid för betygRami KaibPrince Isaac KouameJeppe Okkels (59) - 5Fredrik Holst (59) - 6FD:s betygsskala 1-101=Totalt misslyckad i allt2=Glöm det3=Underkänd4=Lite för ojämn5=Godkänd6=Klart över medel7=Mycket bra8=Landslagsklass9=Outstanding10=Världsklass