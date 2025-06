England klart för semifinal – efter turbulent slut mot Spanien

Spanien och England gjorde upp om en plats i semifinalen av U21-EM.

Efter en bortdömt straff för Spanien drog England ifrån och vann.

Därefter utbröt ett stort bråk mellan flera spelare efter slutsignal.



Efter att Nederländerna hade besegrat Portugal i den tidigare kvartsfinalen var det dags för Spanien och England att göra upp om den andra platsen i semifinalen av U21-EM.

Den såg Spanien ut att kunna ta ledningen i då man fick en tidig straffspark – som sedan togs bort efter VAR-granskning.

Kort efter det gjorde James McAtee och Harvey Elliot varsitt mål på fem minuter och satte sitt England i ett bra läge. Strax före paus skulle spanjorerna reducera genom Javier Guerra som visade kyla från elva meter.

Närmare än så kom dock inte Spanien som istället fick se Elliot Andersson göra 3-1 på straff i den 94:e minuten. Kort efter slutsignalen utbröt även ett stort bråk mellan flera spelare i båda lagen. Ser man till konsekvenserna av detta meddelar Uefa att spanjoren Rafa Marin tilldelades ett rött kort och James McAtee ett gult.

England through after beating Spain 3-1 in Trnava, and it seems it got a little too much for some at the end here. #EUROU21 pic.twitter.com/fJh8aoTBuH

— Josh Donaldson (@Josh_Don) June 21, 2025