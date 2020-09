Hårda kritiken efter AIK och Häckens flyttar - "Nästa gång kanske mer juridiskt bindande"

AIK och Häcken fick sina matcher i omgång 19 framflyttade - det fick flera andra allsvenska klubbar att rasa. En överenskommelse mellan alla klubbarna som AIK och Häcken körde över, menade bland andra Daniel Andersson och Nanne Bergstrand.

– Det är klart vi måste lära oss av den här erfarenheten, säger SEF:s sportchef Svante Samuelsson.

Omgång 19 av allsvenskan 2020 skulle bli en svår nöt att knäcka för seriens schemaläggare. När schemat lades så var det osäkert om det skulle bli ett landslagsuppehåll i september, och klubbarna var överens om att man skulle spela omgången oavsett - trots att vissa matcher skulle hamna bara ett dygn efter att sista landskamperna spelades.

Sedan valde AIK och Häcken att pröva om de kunde flytta fram sina matcher - för Häckens del en hemmamatch mot Djurgården schemalagd till den 9 september, bara en dag efter att fyra av Häckens spelare spelat U21-EM-kval. AIK hade match mot Sirius 10 september, två dagar efter EM-kval för flera spelare (Sebastian Larsson, Mikael Lustig, Karol Mets bl a).

Tävlingskommittén sade nej till bägge två, men de överklagade till Överklagandenämnden som gick emot TK och gjorde tummen upp för matchflyttar.

Flera klubbar rasade i efterhand mot vad man upplevde som en bruten överenskommelse.

– Vi känner oss grundlurade. De stora förlorarna nu är lagen som kvalar till Europa, sade Daniel Andersson till Kvällsposten efter att Häcken fått sin match mot Djurgården framflyttad.

Andersson menade på att MFF egentligen inte ville spela mot Örebro nu i torsdags då man haft flera spelare borta på landslagsuppdrag kort innan, men att man inte visste om att andra lag skulle agera och få sina matcher framflyttade.

Samma kritik kom från Nanne Bergstrand i Kalmar:

– Det är så jävla orättvist. Har man sagt en sak så ska man hålla det. Nu går man bakvägen via förbundet i stället när klubbarna har kommit överens. Det är väldigt dålig stil av andra, sade Nanne till Sportbladet.

SEF:s sportchef Svante Samuelsson känner att man kan lära sig av detta inför framtiden.

– Vi hade en uppgörelse mellan klubbarna att vi skulle spela den omgången oavsett, men när vi gjorde den överenskommelsen så visste vi inte de fulla förutsättningarna heller, säger Samuelsson till FotbollDirekt.

– Det är klart vi måste lära oss av den här erfarenheten. Det svåra är att det formella är regelverket, tävlingsbestämmelserna. Det finns den här formuleringen om att om man har spelare på landslagsuppdrag så har man rätt att flytta matchen. Och det var det som de här klubbarna pekade på. Vår överenskommelse står inte i reglerna, utan vi gjorde en uppgörelse om att vi skulle spela omgång 19 oavsett hur det ser ut, det var en del av den här speciella säsongen.

Det var efter klubbarnas överklaganden som de fick rätt - Tävlingskommittén gav tummen ner för både AIK och Häcken.

– Tävlingskommittén gjorde en helhetsbedömning, både kring de speciella förutsättningarna och vår uppgörelse, men också kring tävlingsbestämmelserna. Överklagandenämnden gick bara juridiskt på det, utan att komma med några förslag på när matcherna skulle ligga. Nästa gång måste vi kanske se om vi kan göra något som är mer juridiskt bindande.

Samuelsson tror samtidigt att en liknande situation inte ska behöva uppstå igen. Inte nästa år när allt förhoppningsvis är mer som vanligt, och det finns ingen risk den här säsongen, trots ytterligare två landslagsuppehåll i höst. I anslutning till de uppehållen finns gott om utrymme.

– När vi satt där och då och skulle spika det här; vi skulle få in 30 omgångar av allsvenskan, vi skulle få in slutspelet i svenska cupen, vi måste få in kvalmatcherna efter säsongen. Det fanns inget utrymme. Förhoppningsvis behöver vi inte hamna i en sådan situation igen, förhoppningsvis är nästa år mer ett "normalt" år och då kommer det finnas mer utrymme i kalendern. En normal säsong finns det ofta datum som är tillgängliga.

– Det ligger inga motsvarande omgångar i anslutning till de uppehållen. En normal säsong hade vi inte lagt in de omgångarna där. Alternativet hade varit att spela ännu längre in i december. Dessutom är det två kvalmatcher efter säsongen, som ska spelas där innan jul. Vi ville inte flytta fram det så långt. Då var vi tvungna att göra så här.