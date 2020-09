''Blåvitt så nära chocka - men rättvist för FCK''

IFK GÖTEBORG-FC KÖPENHAMN 0-0 (0-0)

Målen: 1-0 (73) Tobias Sana (Alhassan Yusuf), 1-1 (83) Robert Mudrazija, 1-2 (85) Jonas Wind (Robert Mudrazija).

Varning, IFK Göteborg: Yahya Kalley, Pontus Wernbloom

Varning, FC Köpenhamn: Zeca, Rasmus Falk

Domare: Guillermo Cuadra Fernandez, Spanien

Publik: 0

ANESTIS - EN JÄTTE I MÅLET

Blåvitts målvakt Giannis Anestis svarade för en kvalificerad reflexparad redan i den tredje matchminuten då FC Köpenhamns målspruta Kamil Wilczek fick ett läge från två-tre meter. Men Anestis fick på något sätt bollen över ribban och räddade Blåvitt från en mardrömsstart.

För det var FCK som totalt dominerade första 15 minuterna, där IFK Göteborg bildade handbollsförsvar runt eget straffområdet och knappt fick ihop tre passningar inom laget,

Men kämpandet gav resultat, och sakta åt man sig in i matchen. Alhassan Yusuf visade att hans kvaliteter kan mäta sig med dem i FCK-truppen, Alexander Jallow började hitta rätt på sin högerkant och Pontus Wernbloom grisade på äkta Pontus Wernbloom-vis och skapade på så sätt både andrum och självförtroende.

Logiskt sett borde FC Köpenhamn haft ledningen i halvtid, men rostiga danskar (ligan har knappt startat) hade svårt att bara trumma på när det inledande adrenalinet lagt sig.

Och så stod ju Giannis Anestis i Blåvitts kasse.

… MEN INTE ENS SUPER-GREKEN KUNDE RÄDDA BLÅVITT



Den fantastiske Anestis svarade även för ruggiga parader i inledningen av andra halvlek, vilket i sin tur bäddade för att Blåvitt ännu en gång kunde kriga sig in i matchen.

Och till och med ta ledningen, när FCK-mittbacken Victor Nelsson halkade och sparkade hål i luften i den 73:e minuten så stal Alhassan Yusuf bollen, spelade fri Tobias Sana som fräckt chippade in 1-0 bakom svenske landslagsmålvakten Karl-Johan Johnsson.

En superskräll var på gång.

FC Köpenhamns manager Ståle Solbakken svarade dock med ett trippelbyte, och in kastades Robert Mudrazija, Pep Biel och Mikkel Kaufmann.

Och det var den förstnämnda som i allra högsta grad var med och vände matchen under några mardrömsminuter för Blåvitt.

I den 83:e minuten smällde Mudrazija in kvitteringen med ett rappt skott intill Anestis vänstra stolpe.

Bara två minuter senare så skickade Mudrazija in en vänsterhörna som Jonas Wind knoppade in via Anestis fingrar.

Efter det hade Blåvitt varken kraft eller kvaöitet att på riktigt hota för en kvittering.

RÄTTVIST ÄNDÅ

Alltså, Blåvitt är nära att chocka storlaget från Köpenhamn, men ser man över hela matchen så är resultatet logiskt. Det är FCK som har de stora chanserna, som har den extra kvaliteten - och IFK Göteborg anno 2020 är inget lag med självförtroende och ännu mindre med flyt.

Det är så här långt ett allsvensk bottenlag, även om nye tränaren Roland Nilsson fick en smakstart med seger över Falkenberg i den senaste allsvenska matchen.

Så när FCK behövde gasa så gjorde man det, och resultatet kom snabbt.

Istället för att få med sig ett enormt resultat efter en verklig krigarmatch på Ullevi, så åker Roland Nilsson & Co på ännu en jobbig smäll den här säsongen.

Frågan är hur truppen påverkas av den senaste motgången?

För i en allsvensk bottenstrid är det ingen konkurrent som bryr sig om nästansegrar i Europa.

***

IFK GÖTEBORG (3-5-2)

Giannis Anestis - 7

Gjorde några monsterräddningar och höll Blåvitt kvar i matchen. Chanslös på målen.

***

August Erlingmark - 5

Fick agera mittback i en trebackslinje och svarade för en godkänd insats.

Mattias Bjärsmyr - 5

Ankrade trebackslinjen som höll rent i 83 minuter. Visade att han har internationell rutin.

Andre Calisir - 5

Även Calisir är godkänd efter en tuff uppgift mot riktigt starkt motstånd.

***



Alexander Jallow - (87) - 6

En av få Blåvitt-spelare som verkligen vågade från första sekund. Ville framåt på sin högerkant.

Alhassan Yusuf - 6

Har samma kvaliteter som FCK-stjärnorna. Var en av spelarna som fick in Blåvitt i matchen.

Jakob Johansson - 4

Tycker att man ska kunna begära mer av den här internationellt luttrade mittfältaren i en så här viktig match.

Tobias Sana - 5

Gör målet, men slarvar också massor i lägen som kunde blivit mycket giftiga. Till och med avgörande.

Yahya Kalley - (69) - 5

Den här killen har en fin framtid för sig. Han vill och vågar. Hade också ett rätt bra läge att göra mål.

***



Pontus Wernbloom - 4

Massor av närkamper men otacksam uppgift. Drog på sig en varning men var aldrig nära målet.

Alexander Farnerud - (64) - 4

Kom aldrig in i matchen. Byttes också ut efter en dryg timme.

Avbytare:

Sargon Abraham - (64) 4

Kom in och kämpade men utan att göra något direkt avtryck i matchen.

Emil Holm - (69) 5

Unge Holm är en krigare, men fick en svår uppgift i sitt inhopp.

Hosam Aiesh - (87)



Tom Amos (mv)



Kristopher De Graca



Patrik Karlsson Lagemyr

Christian Kouakou



FC KÖPENHAMN (4-2-3-1)



Karl-Johan Johnsson

***

Guillermo Varela

Victor Nelsson

Andreas Bjelland (78)

Pierre Bengtsson

***

Zeca

Jens Stage (78)

***

Rasmus Falk

Jonas Wind

Viktor Fischer (78)

***

Kamil Wilczek

Avbytare:

Sten Grytebust (mv)

Mohamed Daramy

Pep Biel (78)

Karlo Bartolec

Marios Oikonomou

Robert Mudrazija (78)

Mikkel Kaufmann (78)

FD:s betygsskala 1-10:

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Europeisk toppklass

9=Outstanding

10=Världsklass