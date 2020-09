"Honved sprang in i det norska Berget"

HONVED - MALMÖ FF 0-1 (0-1)

0-1 (43) Ola Toivonen (Jo Inge Berget)

Varningar, Honved: Mohamed Mezghrani, Botond Barath, Roland Ugrai, Boubacar Traore

Varningar, Malmö FF: Lasse Nielsen. Jo Inge Berget, Adi Nalic.

Domare: Anastasios Papapetrou, Grekland





HONVED SPRANG IN I BERGET



Jo Inge Berget har visat storform i allsvenskan och även mot Honved var han matchens absoluta förgrundsfigur. Han var överallt och ingenstans och kämpade och slet och rev och vann bollar och spelade fram och gick själv på avslut. Norrmannen banade verkligen väg för sina lagkamrater och hans två assist var av absolut bästa klass. Att han dessutom hade tillgång till lagkamrater som Ola Toivonen och Arnor Traustason att förvalta dessa chanser gjorde ju inte saken sämre. Berget är en solid kippa i Jon Dahl Tomassons lagbygge och då får vi ju inte glömma bort att dansken sannolikt också har tillgång till Anders Christiansen i nästa omgång av kvalet, då Lokomotiva Zagreb väntar på hemmaplan. Är inte kroaterna förvarnade redan nu så lär de nog bli varse om vad som kommer.

Lars Lagerbäck borde nog ta sig en extra titt på norrmannen som gjort 20 landskamper och den senaste 2017 men frågan är om han inte är bättre än någonsin.



Malmö FFs rutin av matcher på den här nivån lyste också igenom och den fanns där som en trygg ryggrad att vila på. Honved försökte men förmådde inte hota MFF. Bleka ungrare hade inte mycket att sätta emot och när de försökte göra det så sprang de rakt in i ett norskt berg.



TALANGEN TOG FÖR SIG



Ingen Isaac Kiese Thelin från start men likväl 19-årige Amin Sarr. Vilken 19-åring som helst, som dessutom gjort fler matcher som inhoppare än från start i allsvenskan skulle nog få stora darren för att få spela från start i en avgörande kvalmatch i Europa League men inte Sarr. Spelade moget och tog för sig och visade absolut ingen respekt för det sammanhang han satts in i av Jon Dahl Tomasson. Sarr fick nästan 70 minuter på planen och visade så pass stor mognad i spelet att det enda som saknades jämfört med Kiese Thelin var kanske ett mål men det är inget som går att begära i en match av denna typ. Han ersattes av Adi Nalic som knappt har märkbar mer rutin men som också spelade helt respektlöst och som var på väg att spela in sig i målprotokollet. MFF har det gott förspänt också vad gäller spelare som fyller på underifrån.





HONVED (4-4-2)



Tomas Tujvel



***



Mohamed Mezghrani



Bence Batik



Botond Barath



Naser Aliji



***



Donat Zsoter (45)



Bertalan Bocskay (84)



Patrick Hidi



Daniel Gazdag



***



Norbert Balogh (70)



Roland Ugrai.





Avbytare:



Sandor Nagy (mv)



Eke Uzoma



Djordje Kamber



Ivan Lovric



Norbert Szendrei (45)



Boubacar Traore (70)



Barna Kesztyus (84)





***

MALMÖ FF (3-5-2)

Marko Johansson - 6

Hade inte mycket att göra i den första halvleken. Lite mer i den andra men behövde egentligen göra bara en riktigt bra räddning.



***

Eric Larsson - 5

Alltid bra i spelet både framåt och bakåt men glänste inte på det sätt som han kan göra.



Anel Ahmedhodzic - 5

Hade precis som målvakten Marko Johansson inte så mycket att göra men det han hade löste han bra.



Lasse Nielsen - 5

Både gav och tog men spelade med väl små marginaler emellanåt som var nära att rendera i möjligheter för Honved.



***



Jo Inge Berget - 8

Bollvinnare. Avslutare. Framspelare. Låg bakom Toivonens mål efter först ett eget avslut som räddades. Serverade Traustason till 2-0. Formen fortsatt god och löpmeterna måste ha varit på rekordnivå.



Oscar Lewicki (90) - 4

Hade svårt att hitta den nivå som han kan hålla när han är som bäst. Många bolltapp och ibland lite sen in i situationer. Kan betydligt bättre än det här.

Erdal Rakip - 5

Hade ett par bra möjligheter offensivt som han nog borde förvaltat lite bättre. Något oprecisa passningar.



Jonas Knudsen - 5

Utmärkte sig inte nämnvärt över mängden i första halvlek. Något bättre i den andra.



***



Amin Sarr (68)- 6

Pigg debut och var helt orädd och saknade respekt för sammanhanget. Vågade ta egna avslut och jobbade bra över hela planen.



Ola Toivonen - 6

Kliver fram när det gäller som mest. Målet var ett typiskt mål signerat en anfallare på rätt plats vid rätt tillfälle.



Sören Rieks (79) - 6

Jobbade oförtrutet och tog också ett bra ansvar bakåt. Kom själv till bra avslut som var värda ett bättre öde.

Avbytare:



Melker Ellborg (mv)



Behrang Safari



Isaac Kiese Thelin



Arnor Traustason (79) - för kort tid för betyg



Adi Nalic (68) - 6

Utmärkte sig med fina skarvar till lagkamrater och ett tungt skott med tio minuter kvar av ordinarie tid som tvingade Honveds målvakt till en bra räddning.



Franz Brorsson



Samuel Adrian (90) - för kort tid för betyg





