Romano: Elanga klar för Newcastle

Anthony Elanga är klar för Newcastle.

Svensken köps för 55 miljoner pund.

det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano.

Tidigare under måndagen rapporterade Daily Mail att Anthony Elanga bara är detaljer från en övergång till Newcastle.

Nu rapporterar transferexperten Fabrizio Romano att Anthony Elanga är klar för ”Magpies” och kostar 55 miljoner pund (drygt 715 miljoner kronor).

