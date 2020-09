”Jag frågade ju Grzelak - det finns inte i AIK”

Under söndagen spelas en av svensk fotbolls största möten.

Men det är ett derby mellan AIK och Hammarby med mycket negativt.

FotbollDirekts Mathias Luhr ger här sin syn på två pressade klubbar.

Både Hammarby och AIK gör så här långt mellanår säsongen 2020. Vad har det här derbyt för betydelse?

- Enormt. Inte minst för AIK och nye tränaren Bartosz Grzelak som inte bara behöver poängen för att undvika att hamna under de nedersta strecken i tabellen. Man behöver också visa upp en effekt i form av poäng när det kommer till de tunga nyförvärv man plockat in under säsongen och Grzelak längtar säkert desperat efter en derbyseger som kan få snack och press att lugna ner sig en smula.

– Bajen jobbar för upprättelse, men har svårt att finna någon konsekvens i prestationerna. Nu fick man stryk i första AIK-mötet, då med Rikard Norlings man-mot-man-system, och revanschen måste locka liksom möjligheten att ändå haka på i toppen under höstspurten.

Hur tror du Hammarby påverkas av smällen mot Lech Poznan?

- Oklart, inte särskilt mycket är känslan. Bajen har åkt på smällar tidigare under säsongen, för att studsa tillbaka och vinna nästa. Men det är just konsekvensen i prestationerna som saknats.

Din känsla, når Bajen topp-3 i år?

- Inte alls omöjligt. Truppen innehåller lika mycket “fire power” idag som den gjorde i början av säsongen och då ansågs vara något av ett monster. Men frågetecken måste sättas framför fysiken i truppen, vilket säkert går hand i hand med vågdalarna i prestationerna - både under matcher och från match till match.

Bojanic, Tankovic, Khalili, Fällman, Sandberg, liksom Paulinho med skador. Hade Bajen mått bra av att rotera mer - mycket för att komma fräscha till Europaspelet, eller har man inte haft råd med det?

– Alltid lätt att vara efterklok, och ett gäng av de uppräknade spelarna här har ju haft avbrott på ett eller annat sätt under säsongen.



– Jag tror i alla fall inte det är boven i dramat när det kommer till konsekvens i prestationer, för konsekvensen har inte funnits på hela säsongen.

Bara en seger så här långt för Bartosz Grzelak. Vad har du saknat fram till nu? Något speciellt du vill se av initiativ?

- Speed i anfallet. Ett djupledshot. Men finns den spelaren i AIK:s trupp? Enligt Grzelak så finns det inte - i alla fall när jag frågade honom på en presskonferens nyligen.

Hur ska AIK:s 0-0 mot MFF ses?

- Som ett styrkebesked när det kommer till inställning och lagarbete. Man borde kunna ta med sig en liten dos självförtroende från den insatsen in i derbyt mot Hammarby.



– Men den känslan är bräcklig, och Bajen är något annat än Malmö FF. Inte bättre i tabellen, men något helt annat.

Ofori och Papagiannopoulos utvisade senast. Borta nu. Hur vill du se Grzelak fylla det tomrummet?

- Enkelt. Sebastian Larsson kommer in bredvid Enock Kofi Adu, och Karol Mets tar plats i mittförsvaret bredvid Per Karlsson. Larssons ben bör vara pigga efter avstängningen senast mot MFF, och Mets borde känna stor lust att visa Grzelak vad han kan efter petningen i samma match.