Tungt uttåg för Djurgården - beskrevs som ett monster och avgjorde

DJURGÅRDEN-CLUJ 0-1 (0-0)

Andra halvlek: 0-1 (55) Paulo Vinicius.

Varningar, Djurgården: Magnus Eriksson (12), Edward Chilufya (44), Fredrik Ulvestad (90).

Varningar, Cluj: Mihai Bordeianu (80), Mario Rondon (90).



Domare: Bartosz Frankowski

VASSA KANTER DIREKT FÖR DJURGÅRDEN

Det blev precis så svårt inledningsvis som väntat denna Europa League-kväll. Rumäner med hög press och minimalt med luft för djurgårdsspelare.

Tätt, tätt.

Clujs kvalité var uppenbar redan efter första kvarten med så väl högre bollskicklighet som fysiskt spel. En ganska hög internationell svårighetsgrad - bitvis i nivå med Ferencvaros.

Däremot faktiskt inte något rumänskt skott på mål på hela halvleken.

Djurgården?

Ja, matchens första vassare läge hade man ju efter knappt tio minuters spel, ett skott som i offensiv box blockerades av rumäner i sista stund.

Men så mycket mer var det inte under första halvtimmen, Dif tvingades mestadels långt ner i banan.



Kim Bergstrand tyckte inte heller om vad han såg och manade på: ''Bollinnehav, bollinnehav''.

Lätt att förstå, Dif:s bollprocent på tok för låg och där som exempelvis viktiga namn som Magnus Eriksson och Jesper Karlström hade svårt att få fäste.



Men så mattades rumänernas höga tempo och Djurgården började vinna mark under första halvleks slutkvart.

Det rullades boll och emellanåt 6-8 passningar i rad och det hyggligt högt upp i banan - och Elliot Käck med halvlekens bäst målchans (35:e min), direktstöt från nära håll på ett inspel, långt ut till vänster men skottet blockerades av Clujmålvakten Balgradean.



Helhetsintryck första akten:

Viss hemmaoptimism och framförallt inget baklängesmål, men fan rent ut sagt, giftiga rumäner som ideligt krävde tungan rätt i mun.

Så fortsatte det under matchens andra hälft med ett segermål och där ett ögonblicks okoncentration alltså straffade sig.

Cluj med mest dynamik och fart - liksom attityd som tvingade Dif till ett konstant stenhårt arbete för att värja sig - men också för att skapa något framåt.



VARNINGEN HJÄLPTE INTE - FAST SITUATION BLEV AVGÖRANDE



Det v a r n a d e s på förhand för mittbacken Paulo Vinicius (nr: 55), detta på FotbollDirekt i en intervju med en journalist på rumänska Gazeta.

Ett namn som på sätt och vis beskrevs som ett ''monster''.

Och visst var det han som gjorde målet - och visst var det på nick.

Tungt gick han upp som en murbräcka och ingen Dif-back var i närhet av att matcha honom på ett sätt som en sådan som möjligen skadade Erik Berg hade kunnat.



OMÖJLIGT ATT KOMMA RUNT DET EUROPARUTIN BETYDER

Cluj tränare Dan Petrescu försökte innan matchen värja sig mot favoritskap och ville närmast sätta Djurgården som favorit.

Men europeiskt spel på den här nivå visar så mycket erfarenhet handlar om.

Det har Cluj, inte Djurgården.

Så mister Petrescu var snäll.

Nu gjorde inte Dif på intet vis bort sig, men självklarheten i spelet fanns hos rumänerna som alltså år ut och år in spelat i Europa - detta att ställas mot ett Dif där egentligen bara namn Magnus Eriksson (i kvällens startelva) har större erfarenhet av internationellt spel.



Frågan är vad Petrescus låga profil ödmjukhet innan gjorde för skillnad?

Klart är hur som helst att Clujs spelare inte visade det minsta högmod, säkerligen fullt medvetna om svenska klubblags kvalité efter förlusten (totalt 1-2) mot Malmö FF för ett par år sedan i Champions League-kvalet. Dif kunde med andra ord inte dra nytta av någon form av underskattning.



LAGMASKINEN

Djurgården tuggade på.

Precis som hemma i de allsvenska vardagen så är det många gånger inte med så mycket finess, men gediget och ett spel som sällan faller ur ramen.

Så var det denna afton också.

Det var ju ändå inte så fasligt långt borta med ett oavgjort resultat.

Cluj må ha haft mer kvalité och väsentligt fler individuellt skickliga namn och klart större procent bollinnehav, men likväl jämnade alltså detta Dif som hade de två bästa chanserna i första halvlek.

2-0 i skott på mål. 1-0 var där inte långt borta.

Gediget, Djurgården - men alltså utan det där lila extra och någon som individuellt kan göra avgörande skillnad.

MAGNUS ERIKSSON PÅ MAXNIVÅ ÄR ETT MÅSTE



Magnus Eriksson är ett namn som bara måste få ut sitt max i den här typen av matcher för att Djurgården ska ha just det där lilla extra.

Det förra MLS-proffset är ju jämte Erik Berg den som spelat på högre internationell nivå i dagens Dif.

Eriksson behöver hålla boll och helst vara både en nia och tia i sitt uppträdande.

Målgörare och playmaker.

Magnus kom inte alls till den här gången som vi vet att han kan.

DJURGÅRDEN (4-3-3)



Per Kristian Bråtveit - 5

***

Aslak Fonn Witry - 6



Jacob Une Larsson - 5



Jonathan Augustinsson- 5



Elliot Käck - 4





***

Curtis Edwards - 4 (ut: 78)



Jesper Karlström - 4



Fredrik Ulvestad - 5



***

Edward Chilufya - 3 (ut:72)

Magnus Eriksson - 4



Haris Radetinac - 5

Avbytare:



Kevin Walker



Jonathan Ring (in: 72) - 4



Emir Kujovic (in: 78) - 4



Tommi Vaiho



Karl Holmberg

Niklas Bärkroth

CLUJ (4-1-3-2)



Bălgrădean



***

Susic

Paulo Vinicius



Andrea Burca



Camora

***

Bordeianu



***



C. Deac

Paun



Djokovic



***



Rondon



Omrani



Avbytare:



Sandomierski



Manea



Pereira



Debeljuh



Chipciu



Hoban



Mike

