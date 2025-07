JUST NU: Djurgården krossade Häcken – med fem (!) mål

Under söndagen tog BK Häcken mot Djurgårdens IF i allsvenskan.

Detta i vad som skulle bli en jättekross för bortalaget.

Siffrorna skrevs till 1-6 till Blårändernas fördel.

Hemmalaget startade piggt, men det var Djurgården som skapade matchens första riktigt heta chans.

I den 7:e minuten tvingades Etrit Berisha till en fin räddning på en nick från Miro Tenho.

Bara några minuter senare nådde dock Tenho högst på ett nytt inlägg och då kunde inte Etrit Berisha stå i vägen.

Med sitt andra allsvenska mål någonsin så gav finländaren Djurgården ledningen.

Bortalaget skulle dock inte nöja sig där, för redan i den 18:e matchminuten så utökade Blåränderna genom Tokmac Nguen. Norrmannen vek in från kanten och placerade elegant in 2–0.

Minuten senare så frispelades norrmannen på nytt och rullade lugnt in 3–0.

3–0 såg ut att stå sig till paus, men precis före halvtid så satte August Priske dit 4–0.

Den andra halvleken började inte heller den så mycket bättre för Häcken. Direkt så drog nämligen Marius Lode på sig rött kort, detta efter haft omkull August Priske som sprungit sig fri.

Priske var dock inte färdig med att ställa till det för Häcken där.

Strax före timmen spelad så satte dansken nämligen dit sitt andra för dagen och Djurgårdens femte.

Hemmalaget skulle dock få jubla under den andra halvleken, i den 65:e minuten satte Amor Layouni dit ett tröstmål för Häcken.

Med 20 minuter kvar av matchen åkte BK Häcken på sitt andra röda kort, detta efter att Simon Gustafson tryckt omkull Mikael Anderson.

När ett par fem minuter återstod av matchen skulle matchens sjunde mål komma – och Zakaria Sawo göra sitt första allsvenska mål. Detta då han, från nära håll, stötte in bollen bakom Berisha.

Ett par minuter senare stod det klart att Häcken kunde andas ut – och Djurgården jubla. Matchen var över och bortalaget hade vunnit med hela 6-1.

***

BK Häcken: Berisha – Hilvenius – Andersen – Lode – Lundkvist – Dahbo – Leach Holm – Gustafson – Ngabo – Dembe – Nioule

Djurgårdens IF: Manojlovic – Bergvall – Tenho – Danielson – Kosugi – Schüller – Siltanen – Anderson – Gulliksen – Nguen – Priske