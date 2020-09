EKWALL: MFF visar med all tänkbar tydlighet att de är allsvenskans bästa lag

1-0 (6) Ola Toivonen (Isaac Kiese Thelin), 2-0 (16) Isaac Kiese Thelin (Jonas Knudsen), 3-0 (51) Isaac Kiese Thelin (Jon Inge Berget),Erdal Rakip,Daleho Irandust, Ahmed Yasin, Jasse Tuominen, Rasmus LindgrenMohammed Al-Hakim

Det talades om "seriefinal", men det var ungefär där som känslan av dramatik började och tog slut.

För det var klasskillnad.

När det väl gällde visade Malmö FF med all tänkbar tydlighet att de är allsvenskans bästa lag.

5-0 senast mot Lokomotiva Zagreb och 3-0 nu över två matcher där Jon Dahl Tomassons lag varvat upp.

Det är gediget, effektivt och ett presspel som utövats med utsökt timing.

MFF sårade Häcken effektivt, de gjorde det genom att ligga smart i försvarsspelet, vara sylvassa på fasta situationer och klart mycket bättre med bollen; egentligen överlägset i allt.

Isaac Kiese Thelin är ligans bästa forward just nu, Rakip/Lewicki har avlöst skadade Anders Christiansen på mittfältet, Ola Toivonen är Ola Toivonen, ytterbackarna Eric Larsson och Jonas Knudsen strålande, Anel Ahmedhodzic i fortsatt god kontroll och så vidare...samtidigt som Jon Dahl Tomasson kunnat rotera lite spelare.

Det ser väldigt lovande ut inför den tuffa uppgiften i Europa League-play off mot La Liga-laget Granada.

Och dessutom tog Malmö FF idag ett väldigt stort steg närmare SM-guldet.



HÄCKEN BESVÄRANDE INEFFEKTIVT

Inför den här matchen räddade Häcken poäng två gånger om genom kvitteringar i slutminuterna.

Då stämde inte särskilt mycket innan de körde desperatfotboll med långe försvararen Johan Hammar som forward.

Så faktum är att Häcken inte varit särskilt effektivt under en ganska lång period.

Nu hade de hyggligt med bollinnehav i den här matchen...men det var också allt (förutom en Irandust-frispark i stolpen i slutskedet av matchen). Laget ser besvärande ineffektivt ut och Andreas Alm behöver hitta lösningar i kampen om europaplatser.



KNUDSENS INKAST NÄSTAN SOM EN STRAFF

Det är ju såklart ingenting nytt, men Jonas Knudsens inkast framstår allt oftare som det farligaste vapnet laget har på fasta situationer.

Definitivt vassare än hörnor, sannolikt bättre statistik än frisparkar, som en halv straffspark.

Första inkastet mot Häcken gav 2-0, det andra en nick i ribban.

Vi har hört talas om lag som ibland kan söka hörnor aktivt. MFF är bra nog på alla olika sätt, men skulle kunna jaga inkast på offensiv planhalva i ett läge då de behöver målchanser.

Så effektiva är danskens mastodontinkast, som flyger in med längd, kraft och precision.

***



MALMÖ FF (4-4-1-1)



Marko Johansson - 5



***



Eric Larsson - 6



Anel Ahmedhodzic - 5



Franz Brorsson - 5



Jonas Knudsen - 6



***



Jo Inge Berget (60) - 5

Erdal Rakip (60) - 5

Oscar Lewicki - 6

Arnor Traustason (88) - 5

***



Ola Toivonen - 5

***

Isaac Kiese Thelin (60) - 7



Avbytare: Mathias Nilsson (mv)

Behrang Safari -

Sören Rieks (60) - 5

Rasmus Bengtsson

Bonke Innocent (60) - 3

Adi Nalic (60) - 5

Amin Sarr (88) -

BK HÄCKEN (4-3-3)

Pontus Dahlberg - 5



***



Godswill Ekpolo - 4



Rasmus Lindgren (82) - 5



Joona Toivio - 5

Oskar Sverrisson - 4

***

Erik Friberg - 4

Daleho Irandust - 5

Alexander Faltsetas (73) - 5

***

Patrik Wålemark (73) - 5

Alexander Söderlund (46) - 3

Ahmed Yasin (88) - 4



Avbytare:



Jonathan Rasheed (mv)



Johan Hammar (82) - för kort tid för betyg

Jasse Tuominen (46) - 4

Viktor Lundberg (73) - för kort tid för betyg

Gustav Berggren (73) - för kort tid för betyg

Kevin Yakob (88) - för kort tid för betyg

Adam Andersson

FD:s betygsskala 1-10

1=Totalt misslyckad i allt

2=Glöm det

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Mycket bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass



Elvan omgång 21