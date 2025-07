STOCKHOLM. AIK-talangen Kevin Filling kom från ingen stans.

Sedan blev den 16-åriga anfallaren en av landets mest omtalade spelare spelare.

– Att han skulle passa in i seniorfotboll var jag ganska övertygad om, men det har gått fort på slutet, säger akademitränaren Alexander Snäcke till FotbollDirekt.

Allsvensk debut, målskytt direkt och A-lagskontrakt dagen efter. Det har varit bråda dagar för AIK:s supertalang Kevin Filling. 16-åringen kom från ingen stans och från en dag till en annan blev anfallaren en av fotbolls-Sveriges mest omtalade spelare – sedan drog han på sig en skada som kommer hålla honom borta från spel i ”några veckor”.

En som känner till Kevin Filling väl är AIK:s akademitränare Alexander Snäcke. Den tidigare ungdomsspelaren tränade anfallaren i AIK:s P15-lag under ett års tid, och Snäcke är inte förvånad över Fillings braksuccé.

– Jag har alltid tyckt att han ha varit senior-aktig i sitt spel; snabb, stark, fysisk, han håller inte på att göra saker svårare än vad de är – det är rakt mot mål. Att han skulle passa in i seniorfotboll var jag ganska övertygad om, men det har gått fort på slutet, säger Alexander Snäcke.

Akademitränaren fortsätter:

– Han ger AIK något som faktiskt inte har funnits innan; ett hot i djupled. Redan nu erbjuder han något som de både behöver och har saknat. Han är så pass orädd och obrydd om saker och ting utanför. Att han skulle gå in och vara nervös trodde jag inte heller. Han går in och kör bara och tänker inte så mycket.

”Han gör sin grej”

Efter debutmålet mot ”Blåvitt” gav Kevin Filling en uppmärksammad intervju i Max-sändningen.

– Jag spelar i AIK. Jag går in för att köra bara, det är inget mer med det, sa han lugnt i halvtidspausen – bara minuter efter att ha dunkat in 2–0 i klassikermötet inför 38 tusen åskådare.

Är det en sådan mentalitet han har?

– Ja, det är det nog. Det har nog formats sedan han kom till AIK, men även innan det. Jag tror att han alltid har varit sådan som person. Han gör sin grej och det har fungerat bra, säger Snäcke.

Den 16-åriga anfallarens braksuccé för osökt tankarna till Alexander Isaks genombrott i samma, svartgula, tröja under 2016. AIK-tränaren vill dock inte dra några paralleller alls mellan Kevin Filling och den nuvarande Newcastle United-stjärnan.

– Det är inte för att Kevin är sämre än vad Alex var, utan för att det är två väldigt olika spelare. Alex var hajpad redan innan han gjorde sin debut och det byggdes upp kring honom på ett annat sätt än vad det har gjorts med Kevin, säger Alexander Snäcke och fortsätter:

– Kevin kom helt plötsligt. De är olika på alla sätt egentligen.

Han kom helt plötsligt säger du. Har det varit snack om Kevin Filling inom AIK?

– Ja, det har det varit. Sedan har han aldrig varit given i landslagen, även om han har varit uttagen. Det har varit lite ut och in. Det har snarare varit Charlie Pavey och Elvis van der Laan som har varit mer givna i landslaget, men inom AIK har alla vetat vem han har varit och vilken råtalang det finns. Det har bara varit att hjälpa honom på vägen, och det är det många som har gjort, för att få ut det så mycket som möjligt.

Kevin Filling har skrivit på kontrakt med AIK fram till sommaren 2028.