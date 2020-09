Stekheta Kiese Thelin om MFF:s inkast-vapen: "Tränar inget på det"

– Det kan vara att vi går igenom det en gång, han kastar in ett inkast så vi ser hur vi ska löpa. Och thats it, säger Kiese Thelin.

Isaac Kiese Thelin bara fortsätter göra mål och producera för Malmö FF. I den solklara 3-0-segern mot Häcken så låg han bakom allt - först frispelade han Ola Toivonen till 1-0, sedan karatesparkade han in 2-0, och i andra halvlek var han på rätt ställe och kunde lägga in 3-0.

Andra målet kom efter ett långt inkast från Jonas Knudsen - inte första gången som ett Knudsen-inkast resulterar i mål för MFF. Men just långa inkast är inget som Malmö tränar speciellt mycket på, säger Kiese Thelin.

– Ingenting faktiskt. Det kan vara att vi går igenom det en gång, han kastar in ett inkast så vi ser hur vi ska löpa. Och thats it. Motståndarna tycker det är jobbigt, de kör det här snacket "åh, långa inkast". Men det ger ju poäng. Och om vi har ett så bra inkast... så varför inte använda det?

– Vi går igenom det kort bara, det är inte så att vi lägger ned en massa tid på det. Lite teoretiskt, utan försvarare. Så vi vet vart vi ska springa.

Känner du att det är farligare när ni har inkast än ni har hörna?

– I alla fall lika farligt som en hörna, så känns det verkligen.

Det var en ruggigt imponerande insats av MFF, som städade av Lokomotiva Zagreb i Europa League i torsdags. 8-0 på två matcher nu.

– Det är som vi sagt innan, det är vi själva som kan stoppa oss nu. Det gäller att hålla fokus hela tiden, inte skapa problem för oss själva, säger Kiese Thelin som pekar på MFF:s bredd. Anders Christiansen spelade inte i dag, Ola Toivonen vilade i EL-kvalet.



– Det är våran styrka att vi har en så bred trupp. Som ingen annan i allsvenskan har egentligen. Vi har fantastiska spelare som inte ens är med i truppen. Klart det är tufft för dem, men det gäller bara att kriga på. Sedan ser vi idag att det ger utdelning. Det är viktigt att kunna få vila ibland, att man vet att de som kommer in gör det minst lika bra.

