Bahoui tystade pappans (!) kritik: "Han sa åt mig att vakna nu"

SOLNA/FRIENDS ARENA. Derbykung mot Hammarby och matchhjälte i matchens sista anfall mot Mjällby. Nu känner Nabil Bahoui att han tystat kritikerna - och sin pappa.

– Efter målet mot Hammarby och pressen hemifrån farsan (Samir) så lossnade det lite, säger AIK-stjärnan.

Ett mål och en assist mot Hammarby och matchhjälte med en nick på tilläggstid mot Mjällby.

AIK lyfter ur bottenstriden och mycket tack vare Nabil Bahouis gryende form och poängskörd. Efter matchen berättade han om pressen hemifrån som både hjälpt honom och nu tystnat. Innan Bahouis 1-0-mål så hade han själv haft ett flertal målchanser. Framförallt ett skott inne i straffområdet som gick utanför och ett distansskott i ribban - båda i den första halvleken.

– Den jag sköt utanför så stod han (försvararen) på mitt stödjeben så jag hade inte så bra kontroll. Men skottet förtjänar att gå in, Henoks skott förtjänar att gå in. Det var hundraprocentiga målchanser. När bollen till slut gick in så kände jag att vi förtjänade det. Ett kvitto på det hårda jobbet vi gjort.

Vad betyder det att stå här med tre i stället för en poäng?

– Vi tar en match i taget. Varje match är en final för oss. Vi har cupen på torsdag (mot Karlslunds IF) och sen har vi Östersund. Vi tittar inte så långt fram. Det är ett bra go i laget och vi känner att vi har något på gång.

– Jag tycker inte att vi hör hemma där vi är. Det gäller bara att få ut allt på planen. Vi är bra, vi känner det på träningarna och det gäller bara att få ut det på planen. Sakta känns det som att det kommer mer och mer.

Märker du av något mentalt att ni inte känner er som ett bottenlag?

– Ja, hundra procent. Sen landslagsuppehållet har det varit massa saker som blivit bättre. Vi har pingisbordet som Seb har dragit fram. Vi har poängsystem på träningarna. Det har blivit lite mer tävling men med glimten i ögat. Humöret och energin är uppe på ett helt annat sätt sen landslagsuppehållet.

Vågar ni titta uppåt i tabellen?

– Klart att man vågar. Men jag tror att alla känner att vi har ett go och absolut, med den truppen och kvaliteten vi har så hör vi hemma där uppe. Men vi har bestämt oss för att titta på en match i taget. Det har fungerat. Vi är där vi är på grund av oss och steg för steg ska vi ta oss uppåt.

Hur nära är du toppformen?

– En bit kvar om jag ska vara ärlig. Jag försöker göra skillnad och så länge jag tappar boll och ändå får förtroendet från tränaren så tror jag att jag förr eller senare så hamnar jag där jag vill vara.

– Efter målet mot Hammarby och pressen hemifrån farsan (Samir) så lossnade det lite.

Tufft med farsan?

– Han har höga krav. Jag hade spelat fyra matcher från start och inga poäng. Min grej är att göra poäng och bidra. Det började komma lite kritik, framförallt innan Hammarby, så det var skönt.

Har han spelat fotboll?

– Nej, han har varit målvakt... Han spelade i Marocko men inte på hög nivå men hans fotbolls-IQ är på hög nivå.

Var det hårda bud från honom?

– Nej, inte så men några väl valda ord om man säger så.

När farsan skäller på dig, är det svenska eller franska?

– Svenska. Men det kan blandas lite med marockanska. Det var mer en heads up, vakna nu och bidra med poäng. Han jobbar på Södersjukhuset så det var perfekt (efter derbysegern) för det är många bajare där. Det var viktigt för honom.

PATRICK EKWALL - LENNART SANDAHL