"Jag skulle vara djupt oroad som Kalmarsupporter"

Varning, Kalmar FF: Douglas Bergqvist, Romario

Varning, Varberg: Erion Sadiku, Robin Book

Domare: Kristoffer Karlsson

Publik: 0

GRISIG HÖSTMATCH

Det märktes att det var mycket på spel. Bollar flög till höger och vänster. Inte många ordnade uppspel från backlinjen och upp på mittfältet - från något av lagen. Varberg visste att Kalmar behövde tre poäng och spelade på att straffa hemmalaget. Hemmalaget ville inte bjuda Varberg på kontringar utan lyfte sig ur alla situationer med hopp om att spelarna där framme skulle skapa något på egen hand. En rad fasta situationer och viss förhoppningar om individuell kvalitet som lösning i övrigt. Nej, det var ingen första halvlek för den som gillar "vacker" fotboll. Men det var också en första halvlek som visade hur mycket som stod på spel för att komma ur eller slippa blandas in i bottenstriden. Det finns en viss charm med det också.

Jämnt skägg i halvtid och i den andra halvleken skulle Kalmar få första ordet. Filip Sachpekidis med en fin vändning i samma veva som han tog ned bollen på bröstet. Isak Magnusson tog vid och drev rakt in i straffområdet och tryckte in 1-0 för Kalmar efter bara ett par minuter. Det öppnade upp matchen totalt. Varberg, som fram tills dess varit tämligen nöjt med att ligga och lura på kontring, började ösa på framåt. Nästan för mycket. Vi minns Fofanas bjudning på ett friläge till Magnusson, men där KFF-talangen fick en alldeles för lång touch. Efter en tids Varbergstryck kom så kvitteringen. Selmani med en smart screen, Norlin med inlägget och där dök mittback Birkfelt upp och styrde in 1-1 i öppen kasse. Med 25 minuter kvar så gjorde båda lagen tappra försök. Närmast var ändå Varberg när Selmani lobbade över utrusande Söderberg men där mittbacken Stenmark stod för en räddning på mållinjen. Det kan vara en viktig poäng för Kalmar i slutändan.