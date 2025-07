Häckens glädjebesked: Trion tillbaka i truppen

Simon Gustafson, Adam Lundkvist och Isak Brusberg missade matchen mot Elfsborg.

Nu är trion tillbaka i Häckens trupp till Europa League-kvalet.

Det var strax innan avspark i söndagens möte med IF Elfsborg som BK Häcken bekräftade tre nya skador. Hisingarna, som har haft enorma problem med skador under våren, fick klara sig utan trion Simon Gustafson, Adam Lundkvist och Isak Brusberg, som alla ströks från matchtruppen sent.

Inför Häckens Europa League-kval mot FC Spartak Trnava under torsdagskvällen är trion tillbaka i truppen.

Brice Wembangomo, Peter Abrahamsson och Jacob Barrett Laursen saknas fortsatt. Johan Hammar och Leo Väisänen är långtidsskadade.

Matchen startar klockan 20:15 under torsdagskvällen.

Häckens trupp: