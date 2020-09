Har blåst av - blir inte aktuellt för Djurgården under slutdygnen

Djurgården kan under transferfönstrets sista dagar vara på väg att förlora Fredrik Ulvestad.

Men även om ett av mästarnas största namn skulle försvinna - så finns inga planer på att sista-minuten-värva.

- Vi har inga bollar i luften så det är inte aktuellt. Man ska också komma ihåg att det som talar emot en kontraktslös är att det oftast handlar om namn som kräver en startsträcka, säger Bosse Andersson.



Kommande måndag så stänger slutgiltigt transferfönstret.

Det internationella har ju haft fortsatt öppet sedan det svenska stängd - samtidigt som allsvenska klubbar fått dispens att värva kontraktslösa.

Frågan är nu hur många allsvenska affärer i en elfte timme som vi kommer att få se?

Så sent som i helgen så visade bland annat Hammarby att det inte är aktuellt - medan däremot spelare kan lämna.

I dag går Djurgårdens Bosse Andersson på samma linje, trots en under längre tid av negativ resultatutveckling, samt det att Fredrik Ulvestad kan försvinna.

- Det är inte troligt. Vi har verkligen ingen panik och är inte intresserade av att ta kortsiktiga beslut, kommenterar sportchefen.

Det är ett Djurgården som hela detta år, bortsett från värvningen av Magnus Eriksson, aktat sig för att ta ekonomiska risker som riskerar att slå stenhårt mot så många allsvenska klubbar.

AIK, Hammarby och MFF har som exempelvis fruktat minus på så mycket som 30-40 miljoner kronor.

Det gör inte Djurgården som efter Marcus Danielson-affären kom upp i ett eget kapital på över 100 miljoner kronor.

- Nej, jag känner mig trygg med att vi kommer att stå fortsatt starkt ekonomiskt. Vi kommer att göra ett stabilt resultat säger Djurgårdens sportchef.

- Att avsluta så bra som vi någonsin bara kan.- Vi ska göra absolut allt för det.