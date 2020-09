Två spelare måste bort - jag avundas inte Janne Andersson

Janne Andersson sitter med angenäma problem som inte kommer blir enkla för honom att lösa. Och som kan ge upphov till ramaskri.

Hur gör han nu, är min stora fråga.

Och jag ska snart förklara varför jag ställer den.

Först konstaterar vi att det rasslade till en aning när Andersson presenterade truppen till mötena med Ryssland och Kroatien.

Det brukar inte göra det så ofta när vi får namnen på The Usuals Suspects.

Men här dök det upp namn som vi inte riktigt hade räknat med: Mattias Johansson, som numera är i Genclerbirigli och Carl Starfelt, Rubin Kazan.

Samt Jordan Larsson som jobbat sig in i matchen via målskytte för Spartak Moskva.

Det är tecken på att Janne Andersson börjar se sig om en och annan förändring, även om den här truppen är på 28 pers.

Noterbart är att John Guidetti är bortplockad igen och detsamma gäller Riccardo Gagliolo. När det gäller Parmabacken gjorde han ingen större succé när han fick chansen och hade väldigt svårt att övertyga på träningarna.

Och back in business: Viktor Claesson.

Efter sin långvariga frånvaro från jobbig knäskada har Claesson tagit Krasnodar med storm i sin comeback.

Jag är helt övertygad om att Janne Andersson älskar att Viktor C tillbaka i truppen och det går att ha full förståelse för det, när han är som bäst så håller han en landslagsnivå som är väldigt hög; en målskytt med egenskaper av stor laglojalitet, som gjord för en Janne Anderssonsk manual.

Men det är också här som jag ser "problem" för förbundskaptenen.

För nu sitter han med tre toppspelare till två platser och en favorit som han inte gärna steker på samma position.

Hur gör han nu?

Det rör sig alltså om kantplatserna i 4-4-2-modellen som Janne Andersson inte kommer att släppa och det handlar om:

Emil Forsberg, Dejan Kulusevski, Viktor Claesson - och Sebastian Larsson.

Och vem än Janne väljer så kommer det ta hus i helvete, det är lite av den jobbiga lott som en förbundskapten alltid får leva med.

Om han sätter Kulusevski på bänken igen i en match som gäller något så kommer Twitter explodera, härifrån och till Milano.

Petar han Forsberg lär det koka i en soppa han fått ta del av förut och där Emil själv knappast kommer sätta sig på en bänk med ett leende på läpparna.

Avstår han Claesson lär vi tappa en dimension som vi i hög grad saknat när han varit borta.

Och vill han av taktiska skäl stoppa in Sebastian Larsson för att styra upp en kant defensivt istället för någon av de här spelarna...ja, då förstår ni själva att en storm kommer nå orkanstyrka.

Jag tror inte att det blir något lätt val för Janne Andersson, även om jag tror att han högaktningsfullt skiter i vad alla hans förbundskapten-kollegor på sociala medier tycker och tänker i ämnet.

Nu kan Seb Larsson spela centralt på mittfältet och det går att använda Claesson som forward, men det är inte där vi sett spelarna i det här landslaget på ett tag och det är heller inte där som Janne tänk att de ska spela.

Så här ställs han inför en problematik vars magnitud han inte riktigt brottats med förut.

Själv ser jag det som en härlig utveckling för svensk landslagsfotboll, inte minst inför nästa års EM, då unga spelare som Kulusevski, Mattias Svanberg och Alexander Isak har utvecklats under ytterligare en säsong på hög nivå.

Men jag avundas inte Janne just nu; två måste bort, hur ska han välja?