Tiden i AIK är historia - nu vill han skrälla: ''Vi har personligheterna''

I januari förra året tog det slut för Rickson Mansiamina i AIK. Han hamnade i division 2 och sedan dess tystnad.

Nu dyker hans namn upp igen.

I morgon är Mansiamina aktuell - mot AIK i svenska cupen.

- Jag har spelat i Karlslund sedan i augusti och det har verkligen blivit rätt för mig. Jag kan lova att vi har många bra spelare och starka personligheter som tycker om att spela matcher som mot AIK, säger Mansiamina.

Tiden i AIK tog slut för två år sedan och AIK-talangen Rickson Mansiamina gick in i anonymiteten.

Chanserna från Rikard Norling kom aldrig riktigt.

I dag finns han i division 1 och håller på att börja om och han gör det i division 1 och Karlslund.

Den numera 23-årige anfallaren har inte haft det lätt och gick arbetslös rätt länge innan möjligheten kom med Karlslund så sent som i augusti.



Inför mötet i Svenska cupen med AIK i morgon så har han nu på kort tid hunnit göra sex matcher och rapporteras imponera allt mer på Samuel Wowoah som har tagit över som tränare.

- Det känns bra. Karlsund har blivit rätt för mig och jag kan lova att vi har många bra spelare och starka personligheter som tycker om att spela den typen av matcher som mot AIK, säger Rickson Mansiamina.

- Vi har verkligen personligheter som kommer att vilja utmana AIK.

Är du nervös. Tänker mig att du vill visa att du växt som spelare?

- Men jag tänker aldrig så. Det är två år sedan jag lämnade AIK. Det här är enbart jätteroligt. Jag har ju varit där och lärt mig otroligt mycket och är på alla vis en mognare människa i dag än på den tiden.

- Men det är så klart speciellt. Otroligt speciellt att få spela den här typen av matcher. Det är ju det man vill.

Hur tänker du själv kring framtiden?

- Först och främst så har jag hittat mig själv igen. Karlslund har varit bra för mig och vi är 110 procent ett bättre lag än att vara i botten av tabellen, resonerar Mansiamina.

- Resultaten kanske inte har varit bra så här långt men jag är säker på att vi kommer att klara oss kvar.

Hur tänker du när du tänker på allsvenskan i dag och ditt namn på den nivån igen?

- Det är givet med allsvenskan. 100 procent. Det är dit jag vill, men samtidigt så måste jag tänka en sak i taget.

- Det att just nu är jag här. Det enda jag vet är att man måste ha skalle för det och det har jag.



Karlslund är annars i nuläget svårbedömt efter en säsong som just nu handlar om att rädda sig kvar i division 1 - å andra sidan så är det ett Karlslund som kommit allt mer spelmässigt.

Ta bara senast, 1-1 in i det sista mot ett topplag som Sandviken, innan det slutade med två baklängesmål (ett på straff) i slutminuterna.

- Resultaten har inte varit bra men jag är som sagt säker på att klara oss kvar. Nej, division 1 är inte så lätt. Det finns så många bra fotbollsspelare. Man ska inte komma hit och se ner på någon och tro att man är så mycket bättre än alla andra för att man har spelat på högre nivå.

- Det gäller att vara ödmjuk. Det är så många i en sådan här serie som vill komma någonstans så det gäller att vara ödmjuk.

Hur ser du på Samuel Wowoah. Det är ju ett namn som spelat hundratals allsvenska matcher för både ÖSK och Djurgården. Vad betyder hans erfarenhet?

- Han är jättenice. Erfaren. Vi är bollskickliga. Det är så han vill spela. Han är en utvecklande tränare.

Avslutningsvis, ge oss ett namn i dagens AIK som gör större intryck på dig...?

- Paulos Abraham. Otroligt fin spelare som visar vad som är möjligt. Men vad som är bäst med honom...? Att han är orädd. Han bara kör. Tar plats. Det gäller att ha självkänsla och det har han.

Det låter på dig också som att det är någonting du har samlat på dig genom åren, inte minst genom att du tillhört en av Sveriges största klubbar...?

- Det betyder jättemycket och jag är en mycket mognare spelare i dag än åren i AIK.