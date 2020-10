EKWALL: Det svenska problemet i Europa är inte Malmö FF

MALMÖ FF-CF GRANADA 1-3 (1-1)

0-1 (30) Darwin Machis (Antonio Puertas), 1-1 (45) Jo Inge Berget, 1-2 (59) Antonio Puertas, 1-3 (85) Yangel Herrera



Varning, Malmö: Ola Toivonen, Anel Ahmedhodzic, Eric Larsson



Varning, Granada: Roberto Soldado, Yangel Herrera, Darwin Machis, German Sanchiz



Domare: Danny Makkelie, Holland



Publik: 0

SANNINGEN OM EN BISTER VERKLIGHET

Överdriven respekt? Eller helt enkelt ett motstånd på en annan nivå?

Malmö FF såg aningen tafatt ut inledningsvis, hämtade sig efter 0-1 och visade då att här fanns det möjligheter att hålla jämna steg.

Men det var som om Granada lade in en extra växel och då var deras bollbehandling, passningsspel och smartness ett par växlar upp än det som Malmö FF normalt ställs mot i allsvenskan.

Signifikativt var också att Granada pressade in hemmaspelarna i små hörn och MFF hade svårt att skapa ett eget spel och när Malmö satte in sin press, som är mördande i det allsvenska spelet, så spelade Granada sig ur det som om ingenting hade hänt.

Med det sagt så hade MFF hade två-tre bländande chanser, de hade behövt sätta dom.

Det väldigt avgörande 2-1-målet var dessutom frukten av riktigt taffligt försvarsspel från MFF:s sida.

Sådant du inte har råd med om du ska nå framgång mot den här typen av klassmotstånd. La Liga-laget, som alltså fick stryk med 6-1 mot Atletico i helgen, fick greppet och släppte det aldrig.

Jag tyckte inte att Malmö FF nådde upp i nivå, så bra har det sett ut i allsvenskan på senare tid. Men sanningen är sannolikt att det här var den bistra verkligheten.

INGEN SKUGGA SKA FALLA PÅ MFF



Inga svenska lag i europagruppspel den här säsongen och det här var en match som visade var svensk fotboll står.

En ligasjua i Spanien är i stora drag överlägset det som idag är allsvenskans klart bästa lag.

Det är inget konstigt sett till ekonomiska förutsättningar och påvisar återigen hur viktigt det är med lite flyt i lottningen.

Du hoppas hellre på en georgisk ligavinnare, en österrikisk cupsegrare än lag från de största ligorna.

Det svenska problemet är dock inte Malmö FF, som nu var ett play off från ett nytt gruppspel.

Malmö har visat att de kan hantera motståndare som är från jämnbördiga ligor.

Granada är liksom någonting helt annat, det tror jag inte att Midtjylland (enda skandinaviska lag i Champions League) hade löst.

Andra svenska lag måste ta sig samman och lyfta sitt spel i Europa, för det har helt enkelt varit alldeles för svaga insatser överlag.

Nu väntar en tid där allsvenska lag kastas rakt ned i den nya europeiska cupen, som är nån sorts bakgård utan de riktigt stora pengarna och det kommer inte hjälpa i kampen om att stärka lagens ekonomi.



MALMÖ FF (4-2-3-1)



Marko Johansson - 5

Inledde med slarvigt uppspel. Såg lite darrig ut i luftspelet och kunde möjligen kommit ut bättre vid 1-3.



***

Eric Larsson - 5

Hade det väldigt svårt att hantera Granadas presspel. Kom upp i perfekt läge i andra halvlek men missade skottet helt.



Anel Ahmedhodzic - 7

Magnifik. Visade med all tänkbar tydlighet att han håller mot bra internationellt motstånd. Främst med bollen. Det är hans förstapassning (aldrig alibivarianten) som öppnar upp.



Franz Brorsson - 6

Stabil och klok. Hade bra koll på Soldado, vilket är betyg nog.



Jonas Knudsen - 4

Gick bort sig helt (två gånger) på första målet. Låg bakom 1-1 med sitt patenterade inkast. Kastade sig underligt för att täcka skott vid 1-2.



***

Oscar Lewicki - 6

Slet hårt i sin roll och var väldigt nyttig. Låg rätt i position.



Erdal Rakip (70) - 4

Kom inte riktigt in i matchen, hamnade i en hel del stökiga situationer och fick jobba mer i defensivrollen än han önskat



***

Jo Inge Berget - 5

Stod rätt vid 1-1. Gnetade på frenetiskt och kom oftast till nästan-lägen. Stark bakåt. Men fick inget flyt framåt.



Ola Toivonen - 5

Ilsk, elak och jävlig. Den spelare som du behöver i den här typen av matcher. Giftig med bollen och ett jätteläge i första halvlek.



Sören Rieks (70) - 4

Kom aldrig riktigt loss och fick heller inte så mycket intressant att jobba med i offensiven.



***

Isaac Kiese Thelin (77) - 5

Ensam mot två-tre motståndare vid varje bollkontakt. Mycket jobb i tomma intet men som vanligt nyttig. Tuff match för IKT. Fick utgå skadad.



Avbytare:

Lamin Sarr (mv)

Behrang Safari

Anders Christiansen (70) - 6

Fick drygt 20 minuter och visade vad han betyder för MFF. Hittade lösningar omgående. Hade behövts helt frisk för att Malmö skulle haft något att hämta här.



Lasse Nielsen

Amin Sarr

Arnor Traustason (70) - 5

Försökte men fick inte mycket att jobba med.



Adi Nalic (77)

CF GRANADA (4-2-3-1)

Rui Silva

***

Victor Diaz

German Sanchez

Domingos Duarte

Carlos Neva

***

Yangel Herrera

Angel Montor

***

Darwin Machis (89)

Maxime Gonalons

Antonio Puertas (74)

***

Roberto Soldado (81)





Avbytare:

Aaron Escandell (mv)

Dimitri Foulquier (89)

Luis Milla

Jesus Vallejo

Jorge Molina (81)

Kenedy (74)

Alberto Soro

