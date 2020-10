Förklarar starka känslorna mot Bajen: "Det är grinigt och tjafsigt"

STOCKHOLM. Måljublet efter Jesper Nyholms kvittering följde inte med in i omklädningsrummet. Djurgården hade hoppats på mer i derbyt mot Hammarby och står nu på sex raka matcher i allsvenskan utan seger.

– Klart det var skönt, samtidigt vill man alltid vinna. Så på det sättet var det inte så att vi stod och sjöng och garvade i omklädningsrummet, säger lagkaptenen Jesper Karlström som även pratade om den gnälliga stämningen mot Hammarby.

– Det är grinigt och tjafsigt. Det börjar direkt.



Muamer Tankovic 1-0-mål från matchminut 25 såg länge ut att hålla hela vägen in till slutsignalen.

Men Djurgården ville annorlunda och fick utdelning på sin forcering fyra minuter in på tilläggstiden. Då drog Hammarby på sig en frispark som svingades in, touchade Kalle Holmbergs arm och landade framför Jesper Nyholms fötter. Den förre AIK-backen piskade in sitt första mål för Djurgården. Efter matchen pratade Djurgårdens lagkapten om lagets tunga svit och den hetsiga stämningen på planen.

– Klart det är skönt att göra 1-1 i slutminuterna när man ligger under. Klart det var skönt, samtidigt vill man alltid vinna. Så på det sättet var det inte så att vi stod och sjöng och garvade i omklädningsrummet, säger han.

Sex matcher i rad i allsvenskan utan seger, hur ser man på det som lagkapten?

– Det är så klart inte bra. Man tar varje match för sig och vi vill alltid vinna så klart. Det är bara att jobba vidare, det är inte så mycket annat att göra.

Vad saknas?

– Vi släppte in lite billiga mål och vi har haft lite svårt att göra de enkla målen också. Det är alla delar. Vi har försökt träna på offensiven i veckan med att komma in med fler gubbar i boxen. Man försöker vi bli bättre hela tiden. Det är inte bara en del som saknats utan det är allt. Det är alltid tajta matcher i allsvenskan så vi får jobba vidare helt enkelt.

Är siktet kvar på Europaplatserna?

– Jag vill vinna varje match jag går ut och spelar. Hur långt det räcker får vi se, men jag vill vinna alla matcher. Klart att vi vill till Europa men fokus är att vinna varje match.

Lite skönt grinigt i dag - är det något som du gillar?

– Ja, så ska det vara i de här matcherna.

Inga klagomål på domarna från din sida...?

– Nej, det var lugnt i dag, säger han och skrattar.

Var det inte gnälligare än vanligt?

– Jag vet inte, säkert.

Hur upplever du stämningen på planen när ni möter Hammarby?

– Det är grinigt och tjafsigt. Det börjar direkt. Jag säger inte att de är mer griniga än oss utan båda lagen gör sitt, domaren också kanske, för att det ska bli lite hetsigt. Det är så det är. Oftast är det ganska hetsigt med publik också. Men som vi har pratat om tidigare så hör ni mer nu.

– I normala fall hör man varandra inte lika bra. Nu kan man ju skrika till vem som helst i båda lagen. Man hör varandra på ett helt annat sätt. Domaren också. Så säkert är det så. Man får inte den här kicken som man får med publik så man försöker jobba upp den själv.

Var det rättvist med kryss? Det har varit lite delade meningar om det i mixade zonen.

– Om man leder i 93-94:e så är det säkert mycket känslor och man färgas av att man leder matchen. Ett kryss är väl rättvist. Det var väl inte så många jättechanser åt något håll. Jag tyckte att vi kändes påkopplade från start. Det var synd att de gjorde 1-0. De hade en period i andra där de höll bollen men sen tog vi över. Kryss var väl rättvist, jag tycker absolut inte att de skulle vinna i alla fall.

MATHIAS LÜHR - LENNART SANDAHL