Romano: Porto värvar Victor Froholdt

Porto värvar från FC Köpenhamn.

Den danska talangen Victor Froholdt uppges vara klar för den portugisiska klubben.

Det rapporterar transfergurun Fabrizio Romano.

Porto har kommit överens med den danska mittfältaren Victor Froholdt. 19-åringen ska, enligt transferexperten Fabrizio Romano, vara klar för den portugisiska storklubben.

Båda parterna ska vara eniga om en affär och spelaren själv har fått sina personliga villkor godkända. Den totala summan landar på 20 miljoner euro (230 miljoner kronor) plus 2 miljoner euro (23 miljoner kronor) i tillägg.

🚨🐉 Victor Frohold to FC Porto, here we go! Deal agreed club to club for 19 year old midfielder.

Personal terms also agreed with the player as deal is now being formally signed.

€20m fee, €2m add-ons and 10% sell-on clause as @F_Abolhosseini @Santi_J_FM reported. pic.twitter.com/SxTu0yjHNP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2025