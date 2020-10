Djurgården har bestämt sig - lottning bland säsongskortsinnehavare

Djurgården har bestämt sig: Man kommer lotta ut platserna till de återstående hemmamatcherna. 500 åskådare per match:

– Vi vet att det finns en stor abstinens där ute efter att få uppleva Djurgården på plats, men vi har fattat det här beslutet då vi hoppas att de som inte ges möjlighet att gå, gläds med de Djurgårdare som faktiskt får gå, säger Djurgårdens vd Henrik Berggren till klubbens hemsida.

Regeringens besked kom förra veckan. 500 åskådare kan släppas in per match från och med 15 oktober. Det blir med all sannolikhet taket för återstoden av allsvenskan.

För nu återstår som bekant bara sju omgångar. Flera klubbar gick ut med besked om hur de tänkt göra i publikfrågan. Djurgården har sagt ja till att släppa in 500 åskådare vardera i sina fyra återstående hemmamatcher.

Men det har inte varit något lätt beslut. Djurgårdens vd Henrik Berggren berättade för FotbollDirekt i en intervju som publicerats i dag , om våndorna kring beslutet.



Nu meddelar Djurgården att man tänker lotta ut platser bland sina säsongskortsinnehavare.

– Ett beslutet om att tillåta 500 personer mottas med tudelade känslor för oss. Å ena sidan är det glädjande att vi återigen kan välkomna våra fantastiska supportrar tillbaka till läktarna. Ni har saknats något enormt under årets matcher. Ni ger spelarna energi på planen och skapar en fantastisk inramning på våra läktare, säger Henrik Berggren till klubbens hemsida.

Det handlar alltså om totalt 2 000 platser för de fyra hemmamatcherna som återstår: Mot Malmö FF (19 oktober), Sirius (24 oktober), AIK (8 november) och Varberg (6 december).