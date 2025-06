Uppgifter: Kitagawa nära att lämna Häcken för Everton

BK Häcken ser ut att förlora en av sina startspelare.

Detta i form av japanskan Hikaru Kitagawa.

Enligt The Guardian är Everton mycket nära att knyta till sig försvararen.

Damallsvenskan närmar sig sommaruppehåll och BK Häcken har chans att göra det i serieledning.

Däremot ser de inte ut att få behålla hela sin trupp fram till återstarten i augusti.

Under lördagen skriver nämligen brittiska The Guardian att Everton är nära att värva japanskan Hikaru Kitagawa från Hisingenklubben. 28-åringen sägs genomgå de medicinska undersökningarna under lördagen för att sedan skriva på sitt nya kontrakt.

I år står försvararen noterad för tio damallsvenska matcher i vilka hon har gjort ett mål och en assist. Det var under sommaren 2024 som Kitagawa anslöt till Häcken där hon skrev på ett kontrakt som går ut efter den pågående säsongen.

– Det är inte så mycket att säga. Jag har inget att säga just i det fallet, säger Christian Lundström, sportchef dam i BK Häcken, till Fotbollskanalen och fortsätter:

– Det är många av våra spelare det ryktas om, men det är ingen som är klar för något.