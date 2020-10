Har följt AIK noga och bidrar med miljoner - oroats över problemen

Kristoffer Olsson lever i ett sus och dus.

Nyligen gick hans Krasnodar till Champions League och så genererar han fortsatt miljonintäkter för AIK - så mycket som 5 000 000 kan nu vara på väg in.

- Ja det är kul, kul att jag får bidra, så klart, säger han till FotbollDirekt under pågående landslagsamling.

Det börjar närma sig två år sedan Kristoffer Olsson gick och blev AIK:s nästa största transfer någonsin när han köptes loss av ryska Krasnodar för mellan 45 och 50 miljoner kronor.

Men det är samtidigt en affär som blivit sportsligt kostsam för AIK som egentligen inte varit sig likt sedan Olsson lämnade.

För den 25-årige mittfältsstjärnan har det däremot inte varit några sorger.

Valet av Ryssland har visat sig rätt och anseendet i Krasnodar har från första början varit stort och helt nyligen avancerade alltså ryssarna till Champions Leagues gruppspel och drar med det in 150 miljoner kronor på ett bräde.

Det betyder slantar även för AIK.

2,5-5 miljoner kronor, enligt Sport-Expressen.

FotbollDirekt har träffat Kristoffer Olsson under pågående landslagssamling och det är tydligt att han fortsatt är nära AIK.

- Jag ser varje match som jag kan. Jag har sett det mesta, kul att det har vänt lite, eller mycket. Jag var lite halvorolig, men kul att de gör det bra nu, säger han och får frågan om Mikael Lustig:

- Men det klart. En superbra spelare att få in. Bra tajming.

Hur ser du på AIK:s spelmodell under Rikard Norling och det man-mot-man-spelet?

- Jag tänkte nog att det skulle gå lite upp och ner, AIK vann ju bland annat ett derby, men det blev ju inte så bra till slut.

- Tråkigt, känner med honom men handlar ändå om att göra resultat.

AIK Fotbolls Finansdirektör Håkan Strandlund kommenterade miljontillskottet när Krasnodars avancemang nyligen stod klart.

''Vi är glada och stolta över Kristoffers internationella framgångar. Vad gäller tilläggsbeloppet så utgör detta en väsentlig del av finansieringen av de förstärkningar till spelartruppen som skedde under sommarfönstret''.



MATHIAS LÜHR - OLA GUSTAVSSON