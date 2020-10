Hellre sett Olsen välja ett tråkigare alternativ

Å ena sidan en dröm som uppfylls.

Å den andra vet vi inte om han kommer att få spela så mycket Premier League-fotboll överhuvudtaget.

Det är förstås lätt för mig att sitta här och säga framför en laptop, men jag hade hellre sett att Robin Olsen valt ett lag där han var given förstemålvakt.

Han var en late bloomer, Robin Olsen, och när han slog igenom i Malmö FF hade han lagt av med all fotboll några år innan, sen tog han ny fart hos några kompisar i division 5.

Men när han väl slog igenom på allsvensk nivå var jag övertygad om att han skulle bli landslagets självklara val efter Andreas Isaksson.

Och det tycker jag fortfarande.

Däremot har hans klubbsituation efter det första året i Roma (2018/19) med kontinuerligt Serie A- och Champions League-spel varit småstökig.

För när Roma - av flera olika skäl - valde bort Olsen fanns det uppenbarligen bara utlåning som alternativ. Till slut blev det Cagliari där slutet dels präglades av en fyra matcher lång avstängning och dels av sju matcher på bänken.

Och det har hela tiden stått klart att Roma inte tänkt satsa på den svenska landslagsmålvakten som en nummer 1.

Jag är helt övertygad om att Robin Olsen kan utvecklas och bli ännu bättre (vilket han intygar själv), men jag tror inte att han blir det genom att sitta på en avbytarbänk.

Därför var det förstås helt rätt att hitta någonting annat.

Men risken är rätt stor att han hamnar utanför även i Everton.

Förvisso har den engelska landslagsmålvakten, Jordan Pickford, stundtals varit skakig när Premier League inletts.

Men han är fortfarande Gareth Southgates number one alla dagar i veckan och det Everton Pickford varit helt given i leder ligan.

Everton-tränaren har däremot inte haft någon tillräckligt stark back up-målis.

Unge Joao Virginia och dansken Jonas Lössl är ganska långt från Jordan Pickford-nivå.

Det är däremot inte Robin Olsen, jag skulle säga att han är ungefär på samma nivå, även om de skiljer sig en hel del i målvaktsstil.

Men plockar Ancelotti bort Englands landslagsmålvakt i en jakt på en Premier League-titel?

Jag tror det ska mycket till.

Däremot är nog italienaren väldigt nöjd med att ha en rutinerad klassmålvakt i sin trupp som är ett utmärkt alternativ om så krävs, som som säkert kan höja Pickford något snäpp genom utökad konkurrens.

Skummar vi engelska media tror de inte ett ögonblick på att Olsen hämtats till Goodison Park för att peta Jordan Pickford, även om han varit svajig.

Så här skriver exempelvis Robert Green, tidigare landslagsmålvakt i England.

Vad kan då det här innebära för Robin Olsen?

Ja, självklart en häftig upplevelse som en del av Premier League, vilket han utan omsvep erkänner att han drömt om. Dessutom i ett spännande lag med en erfaren världstränare som ser ut att gå mot en säsong i toppstrid.

Men högst sannolikt mot en hel säsong på en avbytarbänk innan det är dags för EM 2021.

Är det värt drömmen?

Det är möjligt.

Och när chansen dök upp vore det kanske idiotiskt att inte ta den?

Men jag hade hellre sett Robin Olsen välja ett "tråkigare" alternativ som innebar att han var given i målet och spelade match, vecka in och vecka ut.

Nu kanske det inte blir mycket mer än några cupmatcher fram till EM och då kan den stora drömmen sluta med att Olsen inte längre är helt given i landslaget.

***

När Juventus-spelarna tvingades sitta i karantän i sin region så stod alltså Cristiano Ronaldo på en fotbollsplan i Lissabon och spelade landskamp mot Spanien.

Dejan Kulusevski kom inte loss lika lätt...eller så ville han kanske helst avstå en resa till Moskva?

***

Sebastian Larsson och Alexander Isak från start mot Ryssland ikväll innebär att de inte finns med i startelvan mot Kroatien.

För av de elva som inleder i Moskva är de två de som kunde varit startalternativ i Zagreb.

***

Sveriges träningslandskamp mot Ryssland ser ut att bli den först i modern tid som spelas utan utsända svenska journalister på plats.

Det säger en del om vad den är värd.

Men också om ansträngd ekonomisk verklighet hos mediahusen, där en resa i pandemitider är osäker av smittskydsskäl och ger dessutom inte mer än möjligheten att ta del av matchen från arenan; inga intervjumöjligheter efteråt.

TV4, som sänder, kommenterar off tube (från en TV-skärm) i Stockholm, Radiosporten likaså.

Alla tidningar har valt att stanna hemma, inte ens Tidningarnas Telegrambyrå åker från Sverige för att bevaka matchen.

Det är möjligt att det finns någon Moskva-korrespondent på plats, men det är en annan sak.

***

Sveriges mest ointressanta landskamp någonsin?

Jag lägger min röst på Sverige-Östtyskland på Örjans Vall, våren 1982.

Den drog 1500 åskådare.

Varför den var ointressant?

Den gick samtidigt som IFK Göteborg spelade sin Uefa-cupfinal mot Hamburg SV.

Låter förstås helt sjukt, men det är sant.

Landskampen ikväll är inte lika meningslös eller ointressant på samma nivå.

Men inte långt ifrån.