Svenskt styrkebesked mot Ryssland

Sverige reste till Moskva för landskamp med Ryssland. Men det var ett svenskt reservbetonat landslag som tog sig an ryssarna, där förbundskaptenen Janne Andersson valde att lufta spelare som normalt inte får så mycket speltid.



Sverige möter Kroatien och Portugal på bortaplan i Nations League mot veckoslutet och i början av nästa vecka. Det gjorde att Sverige valt att genrepa inför dessa landskamper mot Ryssland. Tanken var att matchen skulle spelats på Friends Arena men på grund av Corona-pandemin och restriktionerna för inresa till landet från Ryssland gjorde att matchen flyttades till Moskva.



SÅ HÄR VAR LIVERAPPORTERINGEN FRÅN RYSSLAND - SVERIGE



90+3 MIN: Vi har passerat den stipulerade tilläggstiden och domaren blåser av. Sverige vinner med 2-1!



90+2 MIN: MÅÅL! Sobolev reducerar för Ryssland på den hörna som vi skrev om i föregående inlägg. Varken Holmén eller Gustav Svensson räcker till när Sobolev möter bollen. Surt för målvakten Kalle Johnsson att inte få hålla nollan.



90+1 MIN: Målgöraren Johansson täcker ut till en hörna från vänster.



90 MIN: Tre minuters tilläggstid. Samtidigt blir Kristoffer Olsson varnad.



90 MIN: Martin Olsson försöker ta sig runt på vänsterkanten. Hans inlägg täcks ut till hörna från vänster.



88 MIN: Ny rysk hörna som prickar en svensk försvarare som skickar bollen till ny hörna.



86 MIN: Kusjajev går hårt fram i en närkamp, blir varnad och Sverige får en frispark ganska mitt på Rysslands planhalva. Svanberg är det som skickar bollen i djupled men har inte samma precision som Sebastian Larsson och bollen rinner ut över kortlinjen till inspark för Ryssland.



85 MIN: Sverige trillar boll riktigt fint på mittfältet och tvingar ryssarna att jaga boll.



83 MIN: Ryssland tar sig in i det svenska straffområdet till vänster. Kalle Johnsson gör ett något tveksamt ingripande och Sobolev går omkull i straffområdet men förstärker situationen rejält men domaren sväljer inte betet.



77 MIN: Viktor Claesson byts in i det helgul-skrudade svenska laget. Ken Sema är det som byts ut.



72 MIN: MÅÅÅL! Mattias Johansson som gör sin fjärde landskamp och som till vardags spelar i Turkiet, tar ett avslut utanför straffområdet och bollen ändrar riktning Kudrasjov. 2-0 till Sverige.



72 MIN: Martin Olsson kommer in på planen från avbytarbänken och ersätter Pierre Bengtsson.



69 MIN: Sjerysjev med ett avslut som tar på en svensk försvarare och ser ut att ställa Kalle Johnsson men bollen når inte ända fram till det svenska målet men lite rörigt där i det svenska straffområdet för några ögonblick.



64 MIN: Sverige byter ut Alexander Isak och ersätts av Robin Quaison



62 MIN: Olsson låser fast bollen i en närkamp och det gör att Ryssland får en frispark lite till vänster, 8-9 meter utanför straffområdet. Förstaläget nickas bort. Ryssland i andravåg, där Johnsson boxar bort bollen.



61 MIN: Ryssland byter ut Fernandes och sätter in Sjerysjev och Mostovoj går ut och ersätts av Iovnov,



58 MIN: Sobolev går hårt fram i en närkamp i svenskt straffområde mot inbytte Mattias Johansson som får frispark med sig.



55 MIN: Karavajev skickar in bollen mot den svenska straffområdet från vänster. Gustav Svensson nickar bort och i andraläget går Kudrjasjov hårt fram mot Isak.



54 MIN: Ken Sema får Sveriges första hörna med sig. Hörnan slås från vänster men inte bättre än att den ryske keepern kan greppa hörnan utan besvär.



53 MIN: Inlägg från höger mot det svenska straffområdet men svensk försvarare kan nicka bort.



46 MIN: Inhopparen Kristoffer Olsson får direkt en chans att göra 2-0 till Sverige men halkar precis vid avslutet efter en riktigt bra framspelning från Alexander Isak.



ANDRA HALVLEK



Båda lagen gör två byten innan starten av den andra halvleken. Sverige byter in Kristoffer Olsson och ut går Sebastian Larsson. In kommer också Mattias Johansson och ut går Emil Krafth.

Ryssland byter ut Ozdojev och Dzyba och in kommer istället Zobnin och Sobolev.





HALVTID



45 MIN: Gustav Svensson går bort sig på det svenska mittfältet och ryssarna kan komma fram i ett anfall men Svensson jobbar bra hemåt och är den som stoppar anfallet precis vid det svenska straffområdet.



44 MIN: Ännu ett inlägg från vänster mot det svenska straffområdet. Denna gång går dock bollen högt över det svenska straffområdet.



42 MIN: Nytt inlägg från vänster som hotar det svenska försvaret. Dzyba vid den bortre stolpen når dock inte fram till bollen.



39 MIN: Boll från vänster mot det svenska straffområdet men bollen går förbi både Dzyuba och den vid bortre stolpen framstörtande Mostovoj.



35 MIN: Karavajev med ett avslut som går ett par decimeter ovanför den svenska målburen.



34 MIN: Sema med ett inlägg från vänster. Isak försöker med ett volleyavslut men bollen går både över och utanför det ryska målet.



31 MIN: Sverige kommer bara upp i sporadiska anfall och det är ryssarna som har mest boll och kommer till flest avslut - än så länge ofarliga sådana.



24 MIN: Karavajev skjuter ett lågt skott som Johnsson dyker ned vid sin högra stolpe och tar hand om.



21 MIN: MÅÅL! Alexander Isak som haft det svårt hemma i klubblaget gör 1-0 för Sverige på nick efter drygt 20 minuters spel. Och det är på en snyggt slagen frispark från Sebastian Larsson som Isak möter med skallen. Ett samarbete mellan en tidigare AIK-spelare och en nuvarande.



17 MIN: Anton Mirantjuk trycker av och bollen går i ribban på det svenska målet.



14 MIN: Pierre Bengtsson trycker ut bollen till hörna i en närkamp med Dzyba.



10 MIN: Nytt avslut mot Johnsson från Ozojev men Johnsson gör en ny fin räddning.



1 MIN: Ryssland är framme och frestar Johnsson med ett skott redan i den första minuten men den svenske burväktaren står för en fin fotparad.



SVERIGE



Karl-Johan Johnsson – Emil Krafth, Sebastian Holmén, Carl Starfelt, Pierre Bengtsson – Sebastian Larsson (K), Gustav Svensson, Mattias Svanberg, Ken Sema – Jordan Larsson, Alexander Isak

Avbytare: Robin Olsen, Kristoffer Nordfeldt, Mikael Lustig, Pontus Jansson, Victor Nilsson Lindelöf, Mattias Johansson, Martin Olsson, Kristoffer Olsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Viktor Claesson, Robin Quaison, Marcus Berg



RYSSLAND

Soslan Dzhanajev - Mario Fernandes, Ilja Kutepov, Fjodor Kudrjasjov, Vjateslav Karavajev - Magomed Ozojev, Jurij Gazinky - Andrej Mostovoj, Anton Mirantjuk, Jurij Sjirkov - Artem Dzyba







Avbytare: Anton Sjunin (mv), Alexander Sobolev, Denis Sjerysjev, Alexej Iovnov, Igor Smolinkov, Roman Zobnin, Nikolaj Komltjenko, Andrej Semjonov, Zelimkhan Bakjev, Daniil Formin, Daler Kuzajev