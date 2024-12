Lagkaptenen om Gibsons avtackning: “Förtjänar allt det bästa”

Reporter: Emil Annetorp



Ikväll tar Hammarby emot FC Barcelona på Tele2 arena.

Det blir även trotjänaren Ellen Gibsons sista match med Bajen.

– Det kommer att bli känslosamt. Ellen Gibson är en ikon och en levande legend, säger Hammarbys lagkapten, Alice Carlsson, till FotbollDirekt.



Ikväll tar Hammarby emot världens bästa lag, FC Barcelona, på Tele2 arena. Matchen ingår i den femte omgången av Women’s Champions League och förväntas att locka omkring 20 000 åskådare. Till matchen kliver Hammarby in med gott självförtroende och pigga ben, menar Alice Carlsson.



– Jo men det känns bra. Vi har haft en bra träningsvecka nu och det är skönt att vara igång med matcherna igen – med tanke på att vi har haft ett långt landslagsuppehåll. Så kul att vara igång igen, säger lagkaptenen till FotbollDirekt.



I skrivande stund har Hammarby sålt exakt 21 038 biljetter till matchen mot Barcelona. När de grönvita tog emot Manchester City på Tele2 arena för tre veckor sedan slog man publikrekordet i svensk damfotboll, då kom 20 428 personer. Det kan alltså bli ännu ett nytt rekord för Bajen denna afton.



– Vi slog ju rekordet här för någon vecka sedan och det vore väl kul att slå det ännu en gång. Biljettförsäljningen går bra så jag hoppas att han tickar på även under morgondagen.



Ni tröttnar inte på de frågorna?

– Nej, det gör man aldrig, säger Carlsson och ler.



Tidigare under hösten reste Bajen till Katalonien för att möta Barcelona på bortaplan – då förlorade man med 9-0. Från den matchen har Hammarby tagit med sig en hel del.



– Man kan ta med sig mycket från den matchen. Det var en svår match att gå in i då man inte riktigt visste vad man kunde förvänta sig och vilken typ av matchbild det skulle vara. Sedan åker vi till City och möter dem borta och jag tycker att vi har lärt oss för varje match som har gått nu i Champions League. Jag tycker att vi kan komma till matchen imorgon med lite större självförtroende och trygghet, men samtidigt en ödmjukhet i att vi möter världens bästa lag. Så det kommer att bli en tuff match.



Vad har ni pratat om för matchplan? Hur ska ni stoppa Barcelona?

– Det är svårt att stoppa Barcelona på alla sätt. Vi är medvetna om att det kommer vara mycket försvarsspel i den här matchen men också att kunna, när vi väl har bollen, straffa dem lite och komma in snabbt bakom deras backlinje. Förhoppningsvis kan vi hota dem lite där men det kommer bli mycket försvarsspel imorgon.



Kvällens match blir även det sista som trotjänaren Ellen Gibson, 28, gör i Hammarby. År 2011 gjorde hon debut för Bajen som 15-åring och har varit klubben trogen sedan dess. Det menar Alice Carlsson kommer att bli en känslofylld stund.



– Det kommer att bli känslosamt. Ellen Gibson är en ikon och en levande legend i den här klubben. För mig är det en bästa vän och hon har varit min största trygghet sedan den första dagen jag kom in till Bajen. Det kommer hon att vara för alltid men hon kommer att lämna ett stort tomrum efter sig. Jag hoppas verkligen att hon får den hyllningen hon förtjänar, hon förtjänar allt det bästa i hela världen.



Även Jonna Andersson gör sin sista hemmamatch, vad känner du kring det?

– Jättetråkigt det också. Jonna kom in här för något år sedan och har verkligen visat vad professionalism är. Jonna är ett proffs ut i fingerspetsarna. Hon lever som ett proffs, hon är ett proffs både på och utanför planen. Hon är en stor inspiration och har inspirerat många i laget. Hon är fantastisk och hon kommer att bli en stor saknad så man är tacksam över att ha fått spela med henne. En bra spelare för klubben när vi har tagit den här resan så hon har varit viktig för oss på många sätt.



Till sist, vad blir nyckeln för att få ett bra resultat imorgon?

– Nyckeln är väl att hålla tätt och ligga tajt i försvarsspelet men också kunna ställa om på dem och straffa dem när de ligger högt och kanske hitta in bakom backlinjen några gånger, avslutar Alice Carlsson.