Kan rädda allsvenska existensen - supertalangen i comeback

En joker är på gång för Kalmar i allsvenska bottenstriden.

Nils Fröling är nära en comeback.

Enligt vad FotbollDirekt erfar så kan nu en comeback blir aktuell direkt efter landslagsuppehållet, alternativt mot Falkenberg den 25 oktober.

- Säsongen är i alla fall absolut inte över för honom. Det ser bra ut för honom och det ser klart möjligt ut för honom att spela snart igen, säger sportchef Jörgen Petersson.

Vilken start han gjorde. Nils Fröling var under årets första allsvenska månad ett av de mest omskrivna namnen och FotbollDirekt kunde ju inte minst berätta om hur Kalmar FF värderade honom till över 20 miljoner kronor.

Men så följde knäskadan en bit in i juli och nu har han under tio veckor tvingats titta på och få se Kalmar FF stranda rejält i botten.

Men nu kan 20-åringen komma tillbaka. Enligt vad FotbollDirekt erfar så lär han bli aktuell för spel i någon av de de två närmaste matcherna.

Knäproblemen är nu näst in till borta och mycket lite anses återstå av hans rehab av det tilltygade ledbandet, inte minst är han i nuläget nära att släppa loss honom i maximal träning igen.

Kalmar FF:s sportchef Jörgen Petersson bekräftar nu den hoppfulla bilden kring ett av hela allsvenskans mest spännande unga namn.

En comeback är nära.

- Rehab går bra och han kan vara tillgänglig inom kort. Man kan säga att vi just nu tar det dag för dag, säger han och svara på varför den ursprungliga prognosen om 6-8 veckor nu istället blir 10-12.

- Prognosen var ju att han var tänkt att spela i matchen mot Mjällby men så hände någonting på en träning där som gjorde att vi blev tvungna att backa bandet.

- Men han ser som sagt bra ut nu så vår förhoppning är absolut att han ska kunna spela snart igen, avslutar Kalmars sportchef.