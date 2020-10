Offensiva allsvenska toppnamn - här understryks Vecchias dominans

Med 23 matcher spelade för de flesta allsvenska lag så finns ett gediget statistiskt underlag i Wyscouts databas. Vi har här främst tittat på individuella spelarprestationer, och då offensiva sådana. Topp 5-listor i alltifrån skott till inlägg till fixade frisparkar, antal offside osv.

Vi kan konstatera att många av de spelare som nog de flesta betraktar som toppspelare i år, såsom Stefano Vecchia, Jesper Karlsson och Christoffer Nyman, också har stöd för det i statistiken. Vecchia finns med lite här och var när man tittar på topp 5-listor i diverse olika kategorier.

*Skottgladast i allsvenskan



Betalar sig att skjuta mycket? Närmast en klyscha att det lönar sig att skjuta, men de namn som dragit till flest gånger i år är också sådana som också hamnar högt i skytteligan. Stefano Vecchia börjar närma sig 100 skott den här säsongen. Just nu på 90 skott totalt, vilket ger ett snitt på nästan fem skott per match. Vi lägger in mål också för att understryka vår poäng här:



1. Stefano Vecchia, Sirius: 90 (4,96 skott per match). 11 mål i allsvenskan.



2. Jesper Karlsson, Elfsborg (lämnat): 86 (3,96 skott per match). 11 mål i allsvenskan.

3. Nahir Besara, Örebro: 72 (3,96 skott per match) 9 mål i allsvenskan.

4. Christoffer Nyman, IFK Norrköping: 68 (3,16 skott per match). 13 mål i allsvenskan.

5. Sead Haksabanovic, IFK Norrköping: 63 (3,13 skott per match). 5 mål i allsvenskan.



Träffar mål, procent



Christoffer Nyman träffar målet med mer än vartannat skott - med det har han klart bäst träffprocent i allsvenskan.



1. Christoffer Nyman, IFK Norrköping: 54,41 %

2. Isaac Kiese Thelin, Malmö FF: 48,21 %

3. Jesper Karlsson, Elfsborg (lämnat): 45,35 %

4. Daleho Irandust, Häcken: 43,75 %

5. Astrit Selmani, Varberg: 43,48 %

* De testar mest från distans

Nahir Besara har dragit iväg hela 54 distansskott (skott från utanför straffområdet). Klart flest av alla spelare i allsvenskan.

1. Nahir Besara, Örebro: 54

2. Stefano Vecchia, Sirius: 41

3. Sead Haksabanovic, IFK Norrköping: 40

4. Jesper Karlsson, Elfsborg (lämnat): 33

5. Yukiya Sugita, Sirius: 32

* Utmanar en mot en mest

Spelare som utmanar mest - man kunde nästan gissa sig till en del av dessa namn på förhand:

1. Stefano Vecchia, Sirius: 176

2. Sead Haksabanovic, IFK Norrköping: 163

3. Hosam Aiesh, IFK Göteborg: 152

4. Jesper Karlsson, Elfsborg (lämnat): 151

5. Yukiya Sugita, Sirius: 130





Utmanar en mot en mest, per 90 min:

1. Hosam Aiesh, IFK Göteborg, 9,88

2. Stefano Vecchia, Sirius: 9,61

3. Sead Haksabanovic, IFK Norrköping: 8,1

4. Ahmed Yasin, Häcken: 7,05

5. Jesper Karlsson, Elfsborg (lämnat): 6,95

Flest lyckosamma dribblingar, en mot en (procent)

1. Mohanad Jeahze, Mjällby/Hammarby: 75 %

2. Jesper Karlström, Djurgården: 71, 43 %

3. Sebastian Ring, Kalmar: 68,89 %

4. Romario, Kalmar: 67,47 %

5. Stefano Vecchia, Sirius: 67,05 %

* Vunna frisparkar/straffar

Vilka spelare som får med sig flest frisparkar (och straffar)? En del namn bland de vi såg här ovan, som utmanar mest, är naturligt nog med bland de som fixar flest frisparkar åt sitt lag.

1. Romario, Kalmar: 89

2. Stefano Vecchia, Sirius: 71

3. Hosam Aiesh, IFK Göteborg: 62

4. Besard Sabovic, Mjällby: 57

5. Moses Ogbu, Mjällby: 51

Vunna frisparkar/straffar, per 90 min

1. Hosam Aiesh, IFK Göteborg: 4,3

2. Romario, Kalmar: 3,99

3. Stefano Vecchia, Sirius: 3,88

4. Serge-Junior Martinsson Ngouali, Hammarby: 3,43

5. Besard Sabovic, Mjällby: 3,42

* Flest bolltouchar i offensivt straffområde

Antal bolltouchar i motståndarboxen, kan ses som ett mått på hur aktiv en offensiv spelare är i det farligaste området. En del välkända namn som går igen här också:

1. Jesper Karlsson, Elfsborg (lämnat): 113

2. Christoffer Nyman, IFK Norrköping: 111

3. Gustav Ludwigson, Hammarby: 102

4. Stefano Vecchia, Sirius: 99

5. Asrit Selmani, Varberg: 84



Flest bolltouchar i offensivt straffområde, per 90 min:

1. Gustav Ludwigson, Hammarby: 6,0

2. Stefano Vecchia, Sirius: 5,4

3. Jesper Karlsson, Elfsborg (lämnat): 5,2

4. Sören Rieks, Malmö FF: 5,17

5. Christoffer Nyman, IFK Norrköping: 5,15

* De springer offside mest

Astrit Selmani har visat framfötterna ordentligt under sin första säsong i allsvenskan, med åtta av Varbergs totalt 32 mål. En anfallare som ständigt hugger, och ligger på gränsen hela tiden - det visar sig i offsidestatistiken.

1. Astrit Selmani, Varberg: 23

2. Per Frick, Elfsborg: 22

3. Jacob Bergström, Mjällby: 21

4. Mamudo Moro, Mjällby: 16

5. Christoffer Nyman, IFK Norrköping: 14

Offside, per 90 min:

1. Jacob Bergström, Mjällby: 1,51

2. Astrit Selmani, Varberg: 1,34

3. Mamudo Moro, Mjällby: 1,33

4. Per Frick, Elfsborg: 1,13

5. Emir Kujovic, Djurgården: 1,11

* Passningar, totalt

Ingen skräll att det är försvarsspelare och defensiva mittfältare bland de spelare som slagit flest passningar, oavsett typ passning. IFK Norrköpings Filip Dagerstål slår närmare 80 passningar per match och är i särklass här.

1. Filip Dagerstål, IFK Norrköping: 1 792 passningar.

2. Tim Björkström, Sirius: 1 520

3. Alhassan Yusuf, IFK Göteborg: 1 512

4. Tobias Sana, IFK Göteborg: 1 432

5. Jesper Karlström, Djurgården: 1 422

Passningar, per 90 min:

1. Filip Dagerstål, IFK Norrköping: 78,87 passningar/match

2. Tim Björkström, Sirius: 68,99

3. Eric Smith, IFK Norrköping: 68,97

4. Hjalmar Ekdal, Sirius: 66,43

5. Tobias Sana, IFK Göteborg: 66,06

Passningar, till rätt adress:

Franz Brorsson kom tillbaka till Malmö FF efter utlåning till danska Hobro och har sedan dess fått stort förtroende från Jon Dahl Tomasson. Kanske uppskattar Tomasson hur ofta Brorsson hittar rätt adress med sina passningar? MFF-mittbacken toppar den statistiken.

Totalt är det 25 allsvenska spelare som slår över 90 procent av sina passningar till rätt adress.

1. Franz Brorsson, Malmö FF: 94,25 %

2. Filip Dagerstål, IFK Norrköping: 93,86 %

3. Erik Berg, Djurgården: 93,75 %

4. Jesper Tolinsson, IFK Göteborg: 93,68 %

5. Nzuzi Toko, IFK Göteborg (lämnat): 93,41 %.

* Passningar in i offensiv tredjedel:

Tobias Sana har som synes slagit en hel del passningar i IFK Göteborg, också sådana som oftast är sistapassningen i ett anfall, in i offensiv tredjedel. Sebastian Larsson en sådan spelare för AIK.

1. Tobias Sana, IFK Göteborg: 247

2. Sebastian Larsson, AIK: 229

3. Jesper Karlström, Djurgården: 224

4. Tim Björkström, Sirius: 200

5. Elias Andersson, Sirius: 198

Passningar in i offensiv tredjedel, per 90 min:

Räknat per match ser det något annorlunda ut. Varbergs Kenyan Ayer snittar drygt tolv sådana passningar över 17 spelade matcher. Darijan Bojanic är ofta i rollen som avgörande passningsläggare i Hammarby när han spelar.

1. Kenyan Ayer, Varberg: 12,28 per match

2. Darijan Bojanic, Hammarby: 12,09

3. Serge-Junior Martinsson Ngouali, Hammarby: 11,77

4. Tobias Sana, IFK Göteborg: 11,39

5. Sebastian Larsson, AIK: 11, 23

Passningar in i offensiv tredjedel, till rätt adress:

Lite oväntade namn här. Ska dock understrykas att Innocent har mindre spelminuter än de flesta andra toppnamnen (792 minuter).

1. Bonke Innocent, Malmö FF: 86,21 %

2. Hjalmar Ekdal, Sirius: 85,98 %

3. David Fällman, Hammarby: 85,71 %

4. Enoch Kofi Adu, AIK: 85,19 %

5. Patrik Karlsson-Lagemyr, IFK Göteborg: 84,62 %

* Nyckelpassningar

En nyckelpassning är att betrakta som "expected assist", alltså en frispelning som lett till direkt målchans (som då inte förvaltats i mål). Här fem spelare som kanske borde haft fler assists på kontot än de har.

1. Axel Björnström, Sirius: 22

2. Johan Larsson, Elfsborg: 17

- Daleho Irandust, Häcken: 17

4. Patrik Karlsson-Lagemyr, IFK Göteborg: 16

5. Stefano Vecchia, Sirius: 15

Nyckelpassingar, per 90 min:

Junes Barny har bara 8 matcher för Varberg ännu, hittills drygt en sådan här passning per match.

1. Junes Barny, Varberg: 1,18

2. Axel Björnström, Sirius: 0.93

3. Daleho Irandust, Häcken: 0,87.

4. Karl Söderström, Falkenberg: 0,85

5. Jonathan Levi, IFK Norrköping: 0,83

* Inlägg



Tre högerbackar, en vänsterback och en offensiv allkonstnär på topp 5 i antal slagna inlägg. Djurgården Aslak Fonn Witry slår flest av alla.

1. Aslak Fonn Witry, Djurgården: 126 inlägg

2. Johan Larsson, Elfsborg: 123

3. Jesper Karlsson, Elfsborg (lämnat): 120

4. Eric Larsson, Malmö FF: 101

- Axel Björnström, Sirius: 101



Inlägg per 90 min:



Hosam Aiesh har fått nöta bänk på slutet i Blåvitt. Det han gjort fram till dess syns i statistiken på flera sätt. Här står det klart att han slår flest inlägg per spelad match.

1. Hosam Aiesh, IFK Göteborg: 5,79

2. Jesper Karlsson, Elfsborg (lämnat): 5,52

3. Aslak Fonn Witry, Djurgården: 5,5

4. Johan Larsson, Elfsborg: 5,45

5. Vladimir Rodic, Hammarby (utlånad): 5,15

Inlägg till rätt adress, procent:

MFF:s Jonas Knudsen får mängder av rubriker för sina långa inkast. Här visar det sig att han har kvaliteter också i inläggsspelet, där nästan vartannat inlägg når rätt adress. Bäst i allsvenskan med det.

1. Jonas Knudsen, Malmö FF: 49,45 %

2. Simon Thern, IFK Norrköping: 48,84 %

- Simon Strand, Elfsborg: 48,84 %

4. Jacob Ericsson, Falkenberg: 44,26 %

5. Eric Larsson, Malmö FF: 43,56 %

Det var en del offensiv statistik från de 23 första omgångarna. Vi återkommer med defensiv statistik längre fram.





