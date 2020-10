Fått lyft i HIF: "Rätt beslut att komma hit"

Kebba Ceesay var missnöjd med speltiden i Sirius. På deadline day blev han klar för Helsingborgs IF på lån. En flytt som

– När man får spela är det lättare att hitta glädjen, säger Ceesay till hd.se.

Efter att ha varit ordinarie i fjol så fick Kebba Ceesay finna sig i en ny situation i år i Sirius. Mycket bänk för den 32-årige försvararen och han röt till om sin situation i somras, i en intervju med Expressen.

På svenska transferfönstrets sista dag så lånades han ut. Helsingborgs IF tog in Ceesay på ett lån säsongen ut. Att flytta till HIF är ett beslut han inte ångrar.

– När man får spela är det lättare att hitta glädjen. Sedan tog grabbarna i laget hand om mig så jag kom in i det snabbt. Det känns bra så det var helt rätt beslut att komma hit, säger Ceesay till hd.se.

Lånekontraktet med HIF går ut efter den här säsongen, därefter har Ceesay ett år kvar på kontraktet med Sirius. Han vill inte tala för mycket om framtiden än:

– Jag trivs bra i klubben och staden trots att jag bara varit här lite över en månad. Just nu spelar jag här och försöker göra det så bra jag kan, resten får jag ta efter säsongen. Jag måste leva i nuet.





Elvan - omgång 23: