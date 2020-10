Skräms inte av AIK, Djurgården och MFF - ''Kan inte ge upp''

Stefano Vecchia har sett förlorad ut för Sirius.

Dels har han själv slagit fast att han vill utomlands, men så har även så väl AIK, som Djurgården - och Malmö FF rapporterats intresserade.

- Vi kan inte ge upp honom. Vi har verkligen samlat våra resurser och har lämnat ett kontraktsförslag, avslöjar nu sportchef Ola Andersson för FotbollDirekt.se.

Efter så många år av problem så är Stefano Vecchia till sist ett allsvenskt toppnamn - och omsvärmad därefter.

Den 25-årige stjärnan ser närmast omöjlig ut att behålla för årets stora allsvenska skräll.

Kontraktet som skrevs i december förra året är nära att gå ut och Sirius-stjärnan har inte minst själv pratat om utländska klubbar.

Men trots det så är det ett Sirius som står allt annat än passivt.

Mångårige sportchefen Ola Andersson berättar nu om nya budet till Vecchia.

- Man kan ju säga att han är vår superstjärna. Vi vet ju vad vi har att röra oss med och vad vi kan ge honom och det har vi nu presenterat för honom. Vi har bra samtal, säger sportchefen.

- I vanliga fall ska vi kanske inte klara av att förlänga med ett sådant här namn, men han trivs här och känner ju så han utvecklats här efter sina skador. Jag tror vi har chansen.

- Vi gör i alla fall allt för det och det bud vi har presenterat är ju inte sämre om jag säger så än hans tidigare kontrakt. Vi har gjort allt för att samla våra resurser.

När anser du att ni måste ha svar - är ni beredda att vänta i en en elfte timme inför nästa säsong?

- Vi har i alla fall inte satt någon deadline ännu.

- Det gör det. Sedan vet vi inte hur intresset ser ut i övrigt och vilka klubbar som visar intresse och vad han kan bli erbjuden. Men vi har i alla fall inte gett upp. Det kan vi inte göra.- Jag jobbar inte med magkänsla, tänker inte så - men det är klart att det kan bli aktuellt. Det kan det säkert bli.

Stefano Vecchias eget perspektiv har i uttalanden under hösten mest handlat om att han vill gå utomlands, inte så konstigt kanske att försöka casha in 11+4 poäng så här långt.

Men oavsett hur det nu än är med det så ser han för första gången på så många år mer robust ut i kroppen, mycket genom ett individuellt rehabschema.

Så sent som 2018 så såg det ju annars rejält illa ut med svåra knäproblem och han vacklade psykiskt.

''Jag mår så bra. Det är verkligen lycka att mina knän känns hur bra som helst, jag har verkligen fått ordning på allting'', sade han till Expressen i augusti och mindes sitt tidigare trubbel:

”Klarar inte min kropp att spela fotboll?” minns jag att jag tänkte vid något tillfälle. Jag hade mitt hopparknä och hade försökt med allt men hade ont hela tiden''.