Blir inte aktuella mot MFF - Bosse Anderssons besked i dag

Djurgården har inte vunnit i allsvenskan sedan i mitten av augusti och mötet med Örebro.Det blir allt känsligare läge om en Europaplats.Nu skiljer inte mer än några poäng till topp-3, men samtidigt så är det nu serieledarna Malmö FF som väntar direkt efter landslagsuppehållet och det för ett Djurgården som fortsatt brottas med skadeproblem.Både Emmanuel Banda och Erik Berg missar nu alltså måndagens fortsättning.Lägg där till osäkerhet kring målvakten Per Kristian Bråtveit vars situation sprider oro.Norrmannen petades ju nyligen och har där efter öppet visat irritation. Bråtveit har även tillbringat tid på gymet med ett svullet knä.- Jag vet inte exakt status där, vi får se. Jag är inte exakt uppdaterad, säger Bosse Andersson till FotbollDirekt.Frågan är nu om 24-åringen är på väg bort efter den här säsongen?, detta med ett kontrakt som gäller fram till i slutet av 2022.Tillbaka in action är däremot Edward Chilufya som varit i väg på landslagsuppdrag och spelade i en match för Zambia mot Kenya - och gjorde det som vänsterförvarare.Chilufya medverkade under torsdagens träning.Djurgårdens senaste allsvenska resultat är 1-1 mot Hammarby innan landslagsuppehållet. Dif är just nu nere på sjätte plats i tabellen, men likväl ändå inte mer än tre poäng från en Europaplats.