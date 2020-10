Nytändning och mål mot världsettan - och total koll på Bajen

Han lämnade Hammarby 2017, flyttade hem till Island och såg ut att varva ned. Nu är plötsligt Birkir Már Saevarsson tillbaka i landslaget, målskytt mot världstopprankade Belgien och 35-årige Saevarsson satsar mot EM nästa sommar.

– Jag ska spela i många år till - klart jag satsar på landslaget nu, säger han.

Birkir Már Saevarsson lämnade Hammarby efter att kontraktet där gick ut 2017. Den isländska högerbacken gjorde tre år i Bajen, de första för klubben i högsta serien efter fem år i superettan.

Under perioden i Hammarby så upplevde han stora saker med sitt landslag. Sommaren 2016 är idrottshistoria på Island, när laget nådde kvartsfinal i EM efter att bland annat ha slagit ut England.

Saevarsson var en viktig pjäs i det laget, men efter VM 2018 så har han sakta fasats ut ur landslaget. Han spelar nu för Valur hemma på Island, och yngre spelare har getts chansen. Senaste matchen Saevarsson fick spela för Island var i EM-kvalet i mars 2019.

Men så plötsligt kallades han in under fanorna igen inför den här landslagssamlingen. Erik Hamrén tog ut honom i den landslagstrupp som skulle spela semifinal i play off till EM, och två Nations League-matcher.

På onsdagen startade han i Nations League mot Belgien, rankat etta på FIFA:s världsranking för landslag.

Och gjorde Islands mål i matchen (förlust 1-2).

– Jag hade slutat tänka på landslaget, bara fokuserat på klubblaget. Men jag har gjort det bra med klubben här i de senaste matcherna. Så de ringde nu inför den här samlingen, säger Saevarsson till FotbollDirekt.

Överraskande?

– Ja lite överraskande är det ju. Men det hade varit lite tryck i media och från folk runtomkring inför det här, många som velat få in mig i truppen inför samlingen. Jag gjorde fyra mål på tre matcher i ligan innan landslagsuppehållet, så det blev helt kaos (skratt). Sedan ringde de mig inför senaste samlingen, det var roligt.

– Det var ett år sedan jag var med i truppen överhuvudtaget. Jag tror jag var med i första EM-kvalmatchen, men inte efter det.

En nytändning för dig, får man viljan att satsa vidare?

– Ja ja, självklart. Jag hade tänkt sluta helt i landslaget. Men eftersom de ville ha mig nu, och det finns ett nytt mästerskap som väntar om vi vinner mot Ungern, så är det klart att jag är sugen på det.

Ungern ja. Landslagssamlingen gav två förluster i Nations League men seger i den viktigaste matchen - EM-kval-play off mot Rumänien.

Nu är Island bara en match från att gå till EM.

Vinner man mot Ungern i Budapest den 12 november så är Island klart för sitt tredje raka mästerskap.



Det behöver knappt skrivas vilken otrolig bedrift det är av ett land med 300 000 invånare.

– Jag vill inte säga att vi är favoriter. Det är bortamatch, de slog Serbien och spelade oavgjort mot Ryssland nu den här samlingen. Det är nog 50/50 eller 60/40 på Ungern. Om vi spelar som vi brukar göra i stormatcher, så kan vi gå vidare. Men det är en jättesvår match. Det blir mycket med allt runtomkring också, alla corona-restriktioner osv.

– Vi var bara på Island nu den här samlingen, alla matcher var på hemmaplan, så det var bra för mig. Alla våra spelare som spelar i utländska klubbar fick sitta i karantän och vara isolerade på hotell. I och med att jag bor här så kunde jag bara ta bilen hem efter träningarna och matcherna, rätt skönt.

Med målet i onsdags så blev han den fjärde äldsta målskytten i Islands landslag någonsin. Bara far och son Gudjohnsen, Arnor och Eidur, samt förre Djurgården- och MFF-försvararen Kari Arnason, har varit äldre.

– Ja det är roligt. Jag ska försöka hänga i ett tag till och försöka slå mig in på topp tre i alla fall. Ska försöka göra ett mot Ungern så tar jag en placering också tror jag. Det vore fantastiskt, säger Saevarsson som fyller 36 år nästa månad.

Landslagsuppehållet gav annars två förluster i Nations League, där Island precis som Sverige spelat i A-divisionen och fått möta riktigt bra lag. Fyra raka torsk har det blivit.



Det är samma för Sverige, ordentligt med pisk i sin grupp...

– Ja, är man i A-ligan... det blir bara mot världens bästa lag, de svåraste lagen hela tiden. Vi åker ur A-ligan nu, och det är nog bättre för oss. I B-ligan kommer vi ha större chans att vinna matcher. Även om det är utvecklande att möta de allra bästa så är det ganska tungt mentalt att bara förlora hela tiden också.

– Vi har haft mycket skador i Nations League-matcherna också. Nästan aldrig fått spela med alla tillgängliga. Och det gör rätt mycket för vårt landslag att alla de bästa spelarna är med. Vi har inte så stor bredd i truppen att vi kan avvara hur många som helst.



Vad säger folk på Island om Erik Hamrén, i Sverige var det många som undrade varför Island satsade på honom?

– Han har gjort det bra. Kvalet var egentligen ganska bra, vi tog oss till play off i en väldigt svår grupp. Om vi tar oss till EM tror jag alla är jättenöjda med Erik. Matchen mot Ungern blir viktig, målet inför kvalet var ju att ta sig till EM. Men jag tror många är nöjda, även om han skickade ut mig från landslaget då (skratt).

Nu har han ju i och för sig skickat in dig igen...

– Haha, ja det är sant.

Landslagschansen kom alltså efter framstående insatser i ligan den senaste tiden. Och en ligaseger är så gott som klar för Valur. Det är åtta poäng ner till tvåan med fyra matcher kvar. Men nu ligger hela ligan på is, efter att coronaviruset stoppat allt spel.

– Vi har en ganska klar ledning. Men vi vet inte om vi kan avsluta säsongen. De har sagt att om två tredjedelar av ligan är spelad så kan man avsluta med den poängställning som är nu. De har inte bestämt än, de har fram till 1 december på sig. Om vi kan spela de sista omgångarna så ska det ändå väldigt mycket till för att vi inte ska vinna.

Island har fått känna på ett rejält bakslag med coronaviruset de senaste månaderna. Efter att ha klarat sig igenom första vågen i våras så har nu viruset spridit sig, och restriktionerna från regeringen är tuffa.

– Det är mycket smitta här nu, mycket restriktioner. Det är max sex personer som får ses. Vi har inte fått träna med klubblaget på två veckor. Så jag fick träna nu med landslaget, men i klubblaget är det förbjudet med lagträningar. Vi kan träna i grupper om sex personer som mest.

– Vi hade nästan fått bort det helt och hållet. Men i juli kom det in turister i landet och gjorde inte som de skulle kan man väl säga. Då tog det fart. Det har varit 90 nya smittade varje dag den senaste tiden, och de är ganska mycket i ett så litet land. Nu har det bromsats in, det är ingen ökning längre. De har lyckats bra med det. Så vi får se, jag hoppas vi kan komma igång och spela igen. Det vore bra för mig inför nästa landslagssamling, annars får jag bara försöka hålla igång på egen hand.

Har följt Hammarby den här säsongen?

– Ja, jag försöker kolla allt jag kan. Isländska Viaplay visar två allsvenska matcher i veckan. När Hammarby spelar så kollar jag. Sedan följer jag med de matcher som inte visas via sociala medier.

Deras säsong beskrivs som en besvikelse här...

– Ja tyvärr, så känner jag också. Jag trodde personligen att de skulle slåss däruppe i toppen. Men man har inte fått samma flyt i spelet som fjol, haft lite problem defensivt, mycket straffar och röda kort. En del sådana grejer som gått emot. Sådant man inte behöver om man ska slåss om guldet.

– Men de har fortfarande chansen på Europaplatser. Det är ofta så i allsvenskan att om man vinner tre-fyra på raden så kan man plocka ganska många placeringar. De måste hitta lite stabilitet. Nu när de tappat Mujo (Tankovic) så kanske det blir ännu svårare. Men jag hoppas att de fått tid att slipa på saker här under landslagsuppehållet. Jag hoppas de kan vinna sju raka här av det som är kvar, då borde de hamna topp tre. De har tillräckligt bra lag för att göra det.

Och för egen del så är Saevarsson långt ifrån klar. Parallellt med att spela själv så tränar han 13-åringar i Valur. I den mån han hinner. När spelarkarriären är över så kan det bli en satsning på tränarsidan.

– Kanske kommer jag till Hammarby och tränar ett lag i akademin då, säger han och skrattar. Men spelarkarriären är inte ens nära att ta slut:



– Jag ska spela i många år till. Kontraktet med Valur går ut nu, men vi har pratat och det ser ut som jag fortsätter. Jag vill fortsätta och de vill fortsätta med mig, så det blir nog inte jättesvårt att få det på plats.

