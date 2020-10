Aldrig hänt i allsvenskan - men nu tvingas Djurgården till stängt tak mot MFF

Taket på Tele2 Arena stängs under måndagseftermiddagen och det har med oktoberkylan att göra. Arenaägaren SGA har tagit beslutet att stänga:

– Det blir kallt i natt. När det är under två grader måste vi ha taket stängt för att klara utrustningen som finns inuti i arenarummet. Vi får inte manövrera taket under två plusgrader och därför måste taket stängas redan nu under eftermiddagen, säger SGA:s vd Mats Viker till Djurgårdens hemsida.

Djurgården har aldrig behövt stänga taket i allsvenskan tidigare. 2015 bestämde klubben på sitt årsmöte att alltid spela med öppet tak i allsvenskan (perioden 1 april - 15 november fastställdes).

Men det här har inte Djurgården kunnat råda över, konstaterar Tomas af Geijerstam.

– Vår ambition har alltid varit att spela med öppet tak. Men det här ligger utanför Djurgården Fotbolls händer.

- Vi får finna oss i situationen och göra vårt bästa med kvällens arrangemang.

Djurgården har ytterligare tre hemmamatcher kvar efter matchen mot MFF ikväll.

Lühr och Ekwall om allsvenska spelarna med störst landslagspotential: