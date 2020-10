HÄCKEN-DJURGÅRDEN 0-2 (0-1)

0-1 (8) Haris Radetinac (Elliot Käck), 0-2 (71) Fredrik Ulvestad (str).

Varningar, Häcken: Gustav Berggren

Varningar, Djurgården: Magnus Eriksson

Domare: Mohammed Al-Hakim

Publik: 0

AL-HALIM VÄGRADE DÖMA STRAFF FÖR HÄCKEN

Det var i den första halvleken som situationerna i Djurgårdens straffområde inträffade.

Först var det Aslak Fonn Witry som stoppade ett inspel från Adam Andersson med en arm. Tv-bilderna visade att straffen borde varit klar.

Senare trycktes Patrik Wålemark ner av Nicklas Bärkroth, och även här fanns det anledning att vädja till domare Al-Hakim.

Och till sist var det Johan Hammar som föll i en närkamp med Haris Radetinac, och menade i halvtidsintervjun med DPlay att det var “hundra procent straff”.

Men domare Al-Hakim friade vid samtliga tillfällen, trots högljudda protester. Och jag är med Häcken-spelarna här, alla tre situationerna skulle kunnat generera en straff.

Eller till och med borde.

… ISTÄLLET VAR DET DJURGÅRDEN SOM FICK EN

Eller fick, man förtjänade den här straffen.

Gustav Berggren brottade helt enkelt ner Fredrik Ulvestad vid en vänsterhörna efter omkring 70 minuters spel, och det går inte att säga att domare Al-Hakim gjorde fel som pekade på straffpunkten.

Men det är enkelt att förstå frustrationen hos Häckenspelarna efter de uteblivna domsluten i första halvlek. En straff och ett mål i första halvlek hade betytt en helt annan match.

Straffen tryckte skyttekung Ulvestad själv in, hans tionde (!) mål för säsongen, och det blev spiken i kistan på Hisingen den här kvällen.

Och Djurgården tog sin tredje raka seger och seglar iväg mot en plats i Europa nästa säsong.

RADETINAC BJÖD PÅ EGEN PRESENT

Han har slitit hårt i 24 omgångar, och äntligen fick Haris Radetinac betalt för allt hårt jobb då han nickade in 0-1-målet mot Häcken i den åttonde minuten.

Efter ett fint anfall så lyrade Elliot Käck in bollen i framför mål lite på chans, och där mötte Radetinac perfekt med pannan och den stenhårda nicken gick in precis under Pontus Dahlbergs ribba.

Ännu roligare för Radetinac, han fick göra sitt första mål för den allsvenska säsongen på sin 35:e födelsedag.

Grattis, Haris!

NO IRANDUST - NO PARTY

Alltså, det här var ju på många sätt Häckens match - om man ser till bollinnehav. Och man skakade alltså fram situationer som kunde - eller borde - resulterat i en straff.

Men de där klara målchanserna, de lyste med sin frånvaro.

Och det är inte svårt att härleda bristen på spets till “hjärnan” Daleho Irandust frånvaro (skadad), och givetvis avsaknaden av avstängde Leo Bengtsson.

Häcken har nu bara en seger på de sju senaste allsvenska matcherna, och det var mot bottenlaget Falkenberg. Det är tydligt att man har problem med formen och något behöver hända snabbt för att inte drömmen om Europa snart ska vara i kras.

HÄCKEN (4-2-3-1)

Pontus Dahlberg - 5

-

Godswill Ekpolo - 6

Joona Toivio - 5

Johan Hammar - 5

Adam Andersson - (72) 4

-

Rasmus Lindgren - (72) 5

Gustav Berggren - 4

-

Patrik Wålemark - (72) 4

Erik Friberg - 5

Ahmed Yasin - 5

-

Alexander Söderlund - 5

Avbytare:

Jonathan Ursin Rasheed (MV)

Viktor Lundberg - (72)

Nikola Gulan

Oskar Sverrisson - (72)

Kevin Yakob

Ali Youssef - (72)

Tobias Carlsson

DJURGÅRDEN (4-2-3-1)

Tommi Vaiho - 5

-

Aslak Fonn Witry - 5

Jacob Une Larsson - 6

Jonathan Augustinsson - 5

Elliot Käck - 5

-

Curtis Edwards - 5

Fredrik Ulvestad - 7

-

Haris Radetinac - 6

Magnus Eriksson - (80) - 5

Nicklas Bärkroth - (63) - 4

-

Kalle Holmberg - (63) - 4

Avbytare:

Per Kristian Bråtveit (MV)

Kevin Walker

Jonathan Ring - (63) 5

Emir Kujovic - (63) 6

Erik Berg - (80)

Mattias Mitku





FD:s betygsskala 1-10.

1=Totalt misslyckad i allt



2=Glöm det.

3=Underkänd

4=Lite för ojämn

5=Godkänd

6=Klart över medel

7=Bra

8=Landslagsklass

9=Outstanding

10=Världsklass