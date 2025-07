Uppgifter: Mjällby nobbar turkiskt bud på Manneh

Mjällbys supertalang Abdoulie Manneh har fått ett bud på sig från Istanbul Basaksehir.

Det var dock inte stort nog för det allsvenska serieledarna – som har valt att nobba det.

Detta enligt Yenicag Gazetesi.

Mjällby AIF leder mot alla odds allsvenskan och sitter på några av seriens mer värdefulla spelare.

En av dessa är Abdoulie Manneh, 20, från Gambia. Denna säsong har anfallaren fått sitt riktiga genombrott och står hittills noterad för sex mål och två assist på 15 matcher.

Således är intresset för honom stort. Enligt Yenicag Gazetesi har Mjällby mottagit ett bud värt omkring 39 miljoner kronor för Manneh från Istanbul Basaksehir.

Mjällby svar? Nobb.

Under gårdagen kunde FotbollDirekt rapportera om att laget från Listerlandet har stängt sin butik för sommarfönstret, om inget bud av astronomiska summor kommer.

Med anledning av detta får man anta att Basaksehirs bud inte var stort nog.

Vidare sägs även den turkiska storklubben Fenerbahce vara intresserad av Manneh, tillsammans med Premier League-klubbarna Wolves och Brentford, belgiska Anderlecht och tyska Mainz. De senare klubbarnas intresse hänvisas till den gambiske journalisten Foday Manneh.

Han skriver även att Mainz väntas lägga ett bud på anfallaren inom kort.

Med Maif har Abdoulie Manneh kontrakt över 2027.

🇬🇲Abdoulie Manneh also received strong interest from @Wolves and @RSCAnderlecht. @BrentfordFC has also asked about Manneh lately.

💰 German Bundesliga club, @1FSVMainz05 also appreciated Manneh’s profile and are expected to send an offer.

❌ Only Başakşehir €3.5M bid rejected pic.twitter.com/KK4zfpDvRQ

— Foday Manneh (@foday_manneh_) July 15, 2025